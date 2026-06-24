Creson investiga denuncias de docentes en la UPN Nogales

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La institución informó que ya se encuentra en marcha una investigación para esclarecer los señalamientos presentados por docentes y estudiantes, con el objetivo de garantizar un ambiente laboral adecuado y el derecho a la educación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/06/2026 11:33 AM.
En Nogales y editada el 24/06/2026 11:51 AM.