Creson investiga denuncias de docentes en la UPN Nogales

El Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (Creson) atiende en tiempo y forma la denuncia de violencia laboral y acoso presentada por docentes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), plantel Nogales, Sonora.
Luego de recibir la denuncia, el Creson, a través de su Unidad de Asuntos Jurídicos, inició una investigación de los hechos señalados, para lo cual se están recabando los testimonios y pruebas que permitan dar una resolución a las partes y restaurar el clima laboral del plantel.
Con respecto a las quejas expuestas previamente por estudiantes en contra de personal de la UPN Nogales, el Creson procedió a comparecer a las y los involucrados y recabar las evidencias presentadas. Dicha investigación se encuentra en proceso y será puesta a consideración del Comité de Ética e Integridad de la institución.
El Creson reafirma su compromiso de garantizar espacios de trabajo donde se respeten la dignidad e integridad de todo su personal, anteponiendo en todo momento el interés superior de las y los estudiantes en el ejercicio de su derecho a la educación.