Destaca Index Nogales en Foro de Capital Humano 2026 en Tijuana

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Wendee Molina representó a la industria manufacturera de exportación de Nogales en un panel especializado sobre los retos laborales y las oportunidades que plantea la nueva era del T-MEC

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/06/2026 03:20 PM.
En Nogales y editada el 24/06/2026 03:24 PM.