Destaca Index Nogales en Foro de Capital Humano 2026 en Tijuana

Con el propósito de consolidar el desarrollo del talento y la competitividad en el sector manufacturero, la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales, a través de la directora del Comité Laboral Wendee Molina, tuvo una destacada participación en el Foro de Capital Humano 2026.
El evento, que se llevó a cabo el pasado 23 de junio en Tijuana, Baja California, llevó por título “La nueva realidad laboral en México: decisiones que impactan talento, operación y competitividad”. Las memorias fotográficas de la jornada dan cuenta de la relevancia del encuentro, el cual congregó a los principales líderes industriales de la zona norte del país.
En este foro, Wendee Molina, Chairwoman del Comité Laboral de Index Nogales y miembro del Consejo Directivo, formó parte del panel de expertos denominado “La frontera que viene: talento y competitividad en la nueva era del T-MEC”, al precisar el liderazgo del presidente de Index Nogales Daniel Rivera Ontiveros y el director ejecutivo Genaro Vecerra Alvarez.
Durante su intervención ante el auditorio, Molina expuso la visión de la industria manufacturera de exportación de la región fronteriza, al abordar de forma detallada los desafíos y las oportunidades que posee el talento ante los constantes cambios en el entorno laboral, las exigencias de la competitividad global y las nuevas directrices que marca la era actual del tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Por su parte, la directiva de Index Nogales manifestó un amplio reconocimiento a los integrantes de Index Zona Costa BC por la impecable realización de este espacio de análisis, idóneo para el intercambio de experiencias y la formulación de soluciones en beneficio del sector.
Extendieron un agradecimiento especial a Alicia Palma, directora del Comité de Capital Humano; Federico Serrano, presidente de Index Zona Costa; y Héctor Esparza, director de Index Zona Costa, al considerar que, su iniciativa para impulsar estos esquemas de colaboración fortalece de manera directa la presencia y la operación de la industria manufacturera de exportación en toda la región.