Detienen a conductor tras provocar choque con dos lesionadas en la calle Reforma

Un conductor fue detenido por las autoridades luego de protagonizar un choque contra otro automóvil sobre la calle Reforma donde dos personas entre ellas un menor resultaron lesionadas.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 14:25 horas que elementos de Tránsito Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la calle Reforma a la altura de la tienda comercial Mercadito “La Familia”, donde reportaban un accidente de tránsito con lesionados.
En el lugar observaron un vehículo de la marca Toyota Corolla y otro de la marca Toyota Yaris, los cuales presentaban daños por choque reciente, observando personas lesionadas, por lo que se solicitó la presencia de los paramédicos de Cruz Roja.
Los agentes de vialidad se entrevistaron con los testigos quienes confirmaron que al circular por dicho lugar el conductor del Corolla perdió el control de su vehículo invadiendo el carril e impacto al vehículo el sedán Yaris.
Por tal motivo el conductor responsable de nombre David "N" de 56 años fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido mientras su auto fue remolcado al corralón como evidencia del choque y daños.
Se informó que los lesionados de nombre Carol G. de 21 años y su acompañante la menor de 17 años fueron trasladando al Hospitales del IMSS Bienestar y al Hospital General Zona 5 donde resultaron con lesiones de más de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida.