Detienen a conductor tras provocar choque con dos lesionadas en la calle Reforma

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Un hombre de 56 años fue puesto a disposición de las autoridades luego de invadir el carril contrario e impactar otro vehículo, dejando lesionadas a una joven y una menor de edad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/06/2026 04:08 PM.
En Nogales y editada el 24/06/2026 04:12 PM.