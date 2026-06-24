Entregan 440 apoyos alimenticios a familias de Nogales para fortalecer la nutrición infantil

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Autoridades municipales y DIF Nogales beneficiaron a 110 familias con apoyos de los programas Mil Días de Vida y Primera Infancia, enfocados en el desarrollo integral de niñas, niños y mujeres embarazadas

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 24/06/2026 04:25 PM.
En Nogales y editada el 24/06/2026 04:29 PM.