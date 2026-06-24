Entregan 440 apoyos alimenticios a familias de Nogales para fortalecer la nutrición infantil

Para asegurar el sano desarrollo desde el vientre materno y durante la etapa formativa, autoridades locales, encabezadas por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, realizaron la entrega este miércoles de 440 apoyos alimenticios a 110 familias, como parte de los programas Mil Días de Vida y Primera Infancia.
Las familias acudieron al llamado que fue acompañado también por la presidenta del DIF Nogales, Griselda Quintero, la directora de esta misma institución Paulina Delgado, entre otros funcionarios, el cual de acuerdo con el munícipe forma parte de los programas que el gobierno del estado de Sonora, encabezado por el Dr. Alfonso Durazo Montaño, hacen llegar a los municipios, en beneficio de los ciudadanos.
Sabemos la importancia que es el poder apoyar a ustedes como madres de familia, como familias, para que tengan una alimentación más completa y sobre todo darle a cada uno de nuestros niños y de nuestros adolescentes, y así mismo a ustedes una alimentación en donde ellos se puedan desarrollar íntegramente, comentó la presidenta de DIF.
Que esas despensas, les decía, sean de mucha bendición y mucho progreso en su mesa, que vaya y complementen sus alimentos que ustedes tienen, porque es un complemento para ustedes, y es un programa que está hecho precisamente para ustedes, para las personas, los programas que son de los mil días, que son de los programas de las embarazadas, etcétera y por eso es que estamos aquí, nos damos ese tiempo para venir a compartir con ustedes, y vean qué felicidad, pues que ya tenemos una camioneta llena, los que están aquí, los que están allá, cuántas familias se benefician de estos programas, y que esto es nuestro propósito, indicó el alcalde.