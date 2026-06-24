Impulsa Angélica Burgos programa “Mi Barrio con Valores”

La organización Mujeres al 100 de esta frontera, está trabajando en un amplio programa de actividades en el marco del programa “Mi Barrio con Valores”, con el fin de fortalecer la unidad familiar.
La coordinadora en Nogales de la agrupación Angélica Burgos, indicó de la coordinación existente con el Comité de Jóvenes al 100 y de la payasita “Bolilla” para llevar a cabo este proyecto interactivo a las colonias.
Se habrán de abordar una gran cantidad de temas, no solo en lo deportivo o de seguridad…sino también en asuntos de preservación del medio ambiente, la cultura cívica y los valores, como también el emprendimiento, señaló.
Con este proyecto, buscamos retomar los valores a través de dinámicas en conjunto con las familias…ahora que los niños y jóvenes estarán de vacaciones escolares, explicó.