Impulsa Angélica Burgos programa “Mi Barrio con Valores”

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La organización Mujeres al 100 llevará actividades recreativas, educativas y formativas a por lo menos 20 colonias de la ciudad con el objetivo de promover valores, convivencia y participación comunitaria

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/06/2026 11:20 AM.
En Nogales y editada el 24/06/2026 11:33 AM.