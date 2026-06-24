Incendios en predios abandonados generan hasta 10 llamados de emergencia diarios

De ocho a diez llamadas diarias por incendios de maleza en predios abandonados mantienen en alerta a los cuerpos de emergencia debido a las altas temperaturas del verano, esto por la constante acumulación de desperdicios provocada por los propios habitantes de las zonas aledañas a estos hogares.
Julia Guadalupe Ochoa, coordinadora de la Unidad de Protección Civil en Nogales, Sonora, hizo un llamado urgente a la conciencia para erradicar el uso de inmuebles vacíos como basureros clandestinos; por lo que, de igual forma, exhortó a la población a utilizar la línea de emergencia 911 para denunciar de manera anónima a cualquier persona que sea sorprendida arrojando desechos en estos espacios.
Si bien es cierto, diario hay ocho o diez llamados de incendio de basura maleza en los conjuntos o en las casas que están abandonadas. Sí, me gustaría pedir el apoyo a la ciudadanía que nos pueda ayudar en eso. Si ven a alguien tirando la basura, pues que igual marquen al 911, que si bien es cierto se ponen en riesgo las viviendas que están a unos costados de esos inmuebles que están abandonados, mencionó Ochoa.
Evitar tirar basura, que eso es algo muy importante. También aprovechando ahorita el momento solicito el apoyo de la ciudadanía y de todos nosotros que a su vez pedimos de favor que no nos ingresen la basura a los arroyos. Ya viene la temporada de lluvias y eso nos causa un problema grave, manifestó.