Incendios en predios abandonados generan hasta 10 llamados de emergencia diarios

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Protección Civil alertó sobre el incremento de incendios de basura y maleza en viviendas deshabitadas, además de los riesgos de colapso en construcciones antiguas ante la próxima temporada de lluvias

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 24/06/2026 12:09 PM.
En Nogales y editada el 24/06/2026 12:19 PM.