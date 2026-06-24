Michelle Ward concluye su gestión como cónsul de EU en Nogales tras tres años de trabajo

Luego de tres años de trabajo diplomático enfocado en el desarrollo económico, la seguridad y la optimización de los puertos fronterizos, la Cónsul General de los Estados Unidos en Nogales, Sonora, Michelle N. Ward, anunció el fin de su gestión a través de una carta dirigida a la comunidad sonorense.
En su mensaje de apertura, la diplomática expresó:
Queridos amigos del norte de Sonora, mientras mi gestión como Cónsul General llega a su fin, les comparto esta carta de despedida como un sincero agradecimiento por su hospitalidad y por el gran trabajo en equipo que realizamos durante los últimos tres años.
Con una visión enfocada en el flujo comercial, la Cónsul reconoció la vital importancia de la región al señalar que hasta el 60% de la producción invernal de frutas y vegetales hacia América del Norte ingresa precisamente por el puerto de Nogales; en este rubro, resaltó su labor para salvaguardar la cadena de suministro de alimentos, con la facilidad al diálogo entre expertos y tomadores de decisiones.
Enfatizó el impacto de la inversión de 100 mil millones de dólares de la empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) en Phoenix, viéndolo como una señal de un futuro próspero que se cimentará con la construcción de nuevos puertos de entrada en la frontera Sonora-Arizona. De igual forma, agradeció la visión del Gobernador Alfonso Durazo con el Plan Sonora y consideró un privilegio su participación en las comisiones Arizona-México y Sonora-Estados Unidos, específicamente dentro del comité de Transporte, Infraestructura y Puertos.
Expuso que, las instalaciones consulares fueron sede de importantes alianzas, como la capacitación especializada en inglés para la Policía Estatal de Sonora, así como el entrenamiento de inspección de unidades en la frontera para choferes de carga comercial, impartido por la Unidad de Enlace Fronteriza del Departamento de Transporte de Arizona.
Entre sus logros más significativos a nivel comunitario, la Cónsul destacó la creación de una red activa de mujeres emprendedoras e impulsar a más de 45 mujeres a lanzar sus negocios; la apertura de oportunidades a estudiantes mediante los foros de Education USA en Nogales; el fortalecimiento del liderazgo juvenil a través del Consejo Juvenil y la Comunidad de Ex-becarios del Consulado.
Además de la conformación histórica de la primera Cámara de Comercio Americana en el estado (AMCHAM), al brindar voz a las medianas y grandes empresas estadounidenses que han invertido en Sonora.
No solo he sido cónsul, sino una amiga en este viaje, siempre me he considerado una orgullosa residente de Sonora, concluyó Michelle N. Ward en su misiva, al asegurar que, aunque deba regresar a la capital, su corazón permanecerá en “la tierra de oportunidades que es Sonora”.