Michelle Ward concluye su gestión como cónsul de EU en Nogales tras tres años de trabajo

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La diplomática destacó avances en comercio, seguridad, educación y desarrollo económico durante su gestión, además de fortalecer la cooperación binacional entre Sonora y Arizona

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/06/2026 03:26 PM.
En Nogales y editada el 24/06/2026 03:29 PM.