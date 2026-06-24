Misa Binacional unirá a Sonora y Arizona en apoyo a las personas migrantes

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Líderes católicos de México y Estados Unidos participarán en la Border Mass 250, una jornada de fe, diálogo y acompañamiento pastoral que concluirá en Nogales, Sonora

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 24/06/2026 04:31 PM.
En Nogales y editada el 24/06/2026 04:35 PM.