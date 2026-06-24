Misa Binacional unirá a Sonora y Arizona en apoyo a las personas migrantes

Con el firme objetivo de visibilizar el histórico aporte de las personas en situación de movilidad y ofrecerles un mensaje de fe y esperanza, este viernes 26 de junio se llevará a cabo un evento que busca unir a las fronteras de Sonora y Arizona.
La denominada como “Border Mass 250” o Misa Binacional, reunirá a la comunidad y diversos líderes católicos de ambos países, por lo que Yohana Oviedo, coordinadora de Medios y Narrativa en Iniciativa Kino para la Frontera, explicó que las actividades iniciarán a las cuatro de la tarde en la Iglesia del Sagrado Corazón en Nogales, Arizona y será abierta para los ciudadanos de ambas nacionalidades.
Ahí vamos a tener un espacio de conversación pastoral con varios obispos de las diferentes diócesis de Estados Unidos y también de las diócesis de México. Es un espacio para conversar, es un espacio de diálogo, es un espacio donde ellos van a poder dejar un mensaje de fe, de esperanza, pero también de acompañamiento pastoral a las personas migrantes. Que sepan que no están solos y que seguimos acompañándolos desde la misión de Kino y desde la visión de lo que nosotros hacemos. Ahí es donde se imbrican esos dos caminos, la labor que hace Quino justamente con la labor pastoral y la labor y la presencia de la iglesia acompañando a las personas migrantes. Entonces es importante no perder de vista eso, comentó Oviedo.
Ya en Nogales, Sonora, el grupo hará una parada en la plaza de Las Banderas, para rezar junto a la hermana María Engracia, fundadora de Iniciativa Kino y concluirán en la parroquia de la Purísima Concepción, con la presencia de los obispos de Phoenix, El Paso, Santa Fe, Mexicali, Tamaulipas y como anfitrión de la diócesis de nuestra ciudad Monseñor José Luis Cerra Luna.
Va a ser un evento que va a reunir a una comunidad religiosa muy aunada y muy consciente de la importancia, la contribución de las personas migrantes pero sobre todo de cómo deben ser acompañados ellos en su espacio de movilidad y en toda su trayectoria, entonces es algo que llama mucho la atención y que nosotros queremos realzar en este evento realmente, que la comunidad religiosa diga estoy aquí, los acompaño, sé y entiendo sus batallas y aquí seguiremos junto a las personas migrantes y yo creo que eso es sumamente importante, mencionó.