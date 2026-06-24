Modernizan alumbrado del campo de futbol americano junto a OOMAPAS en Nogales

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El Gobierno Municipal inició la rehabilitación del sistema de iluminación con la instalación de 24 luminarias, ocho postes de gran altura y una subestación eléctrica para fortalecer la seguridad y funcionalidad de este importante espacio deportivo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/06/2026 11:14 AM.
En Nogales y editada el 24/06/2026 11:20 AM.