Modernizan alumbrado del campo de futbol americano junto a OOMAPAS en Nogales

Con el propósito de mejorar las condiciones de iluminación del campo de futbol americano adjunto a las instalaciones de OOMAPAS, iniciaron los trabajos de rehabilitación del sistema de alumbrado en dicho espacio deportivo en Nogales, Sonora.
El Ayuntamiento de Nogales, a través de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, en coordinación con el Instituto Municipal del Deporte de Nogales, instalará ocho postes de concreto de 20 metros de altura, en los que serán colocadas un total de 24 luminarias, así como una subestación de energía eléctrica.
Además, se instalarán alrededor de 12 lámparas en la pista de skate adjunta al campo de futbol americano, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad en el lugar.
Durante una visita de obra, el titular de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esqueda; el director del Instituto Municipal del Deporte de Nogales, Marcos Martínez Rodríguez; la encargada de proyectos de la Dirección de Obras Públicas, Mónica Odelo, así como el residente de la obra, José Manuel Bojórquez, dieron a conocer los detalles de este proyecto, cuyos trabajos tendrán una duración aproximada de tres semanas.
Medina Esqueda destacó que la obra se realiza con recursos propios del presupuesto del Gobierno Municipal, gracias a las aportaciones de los contribuyentes que acuden puntualmente a cumplir con el pago de sus impuestos.
Por su parte, Marcos Martínez Rodríguez señaló que estas acciones brindarán mayor seguridad y comodidad a jóvenes, niñas, niños y adultos que forman parte de siete ligas deportivas, con alrededor de 150 equipos, además de las y los futbolistas de distintas categorías, que también suman aproximadamente 150 equipos.
Es una enorme cantidad de personas las que acuden por las noches a estos espacios deportivos, ya sea para caminar, andar en bicicleta, patinar o correr; por eso es tan importante la modernización del sistema de alumbrado en estas áreas, expresó.