Motociclista en sentido contrario choca y termina detenido y hospitalizado en Nogales

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Un joven de 20 años fue hospitalizado y quedó bajo custodia policial luego de impactarse contra un vehículo cuando transitaba en sentido contrario en calles de la colonia Centro de Nogales

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 24/06/2026 04:16 PM.
En Nogales y editada el 24/06/2026 04:20 PM.