Motociclista en sentido contrario choca y termina detenido y hospitalizado en Nogales

Un motociclista que conducía en sentido contrario por calles de la colonia Centro donde chocó un vehículo resultó con lesiones y tuvo que ser hospitalizado bajo vigilancia policial en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el informe de Tránsito Municipal, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:48 horas en el cruce de las calles Campillo y Rodolfo Siordia, donde se reportó un choque entre una motocicleta Italika modelo 2024, de color rojo, y un vehículo Volkswagen Golf color plata.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron al conductor de la motocicleta tendido sobre la cinta asfáltica con diversas lesiones, por lo que solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja.
El conductor del automóvil declaró que se encontraba realizando maniobras para estacionarse frente a una clínica dental cuando el motociclista circulaba en sentido contrario y se impactó contra uno de los costados de la unidad, saliendo proyectado hacia el pavimento.
El lesionado, identificado como Maicol "N", de 20 años, fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar, donde los médicos determinaron que presentaba heridas que tardan más de 15 días en sanar.
Las autoridades le notificaron sus derechos como persona detenida y dieron aviso al Centro de Atención Temprana con detenido, instancia que ordenó que permaneciera bajo custodia mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
La motocicleta fue asegurada y trasladada al corralón del C5 para los procedimientos legales correspondientes.