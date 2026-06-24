Presentan el Reto Santa Cruz, cuarta etapa del Serial de Ciclismo 2026

El Instituto Municipal del Deporte de Nogales (IMDEN), en conjunto con clubes locales y la Liga de Ciclismo local, presentaron de manera oficial los detalles para la cuarta etapa del Serial de Ciclismo 2026 identificada como Reto Santa Cruz, que se llevará a cabo este domingo 28 de junio en punto de las 7:00 de la mañana por la sierra precisamente hasta el municipio de Santa Cruz.
El director del Instituto del Deporte Marco Alonso Martínez Rodríguez, junto con representantes de los clubes organizadores Rebeldes MTB, con Jaime Soto y Star Bikes, con Ángel Cubedo, así como Bladimir Gil como Presidente de la Liga de Ciclismo Nogales, destacó que, en esta etapa, las y los ciclistas que crucen la meta obtendrán la medalla con la letra “S”, un paso más para completar la colección que forma la palabra “Nogales”.
El evento destaca por una logística que incluye tres arranques simultáneos a las 7:00 de la mañana, diseñados para adaptarse a los diferentes niveles de los competidores. Jaime Soto, representante de Rebeldes MTB, explicó la división de los circuitos con salida en el parque Mascareñas, otro en la zona conocida como La Virgen y el tercero en El Puerto, con corredores confirmados de Hermosillo, Cananea, Arizona y clubes locales.
Detalló que la ruta del parque Mascareñas será de 35 kilómetros y el punto de partida principal para las categorías de mayor exigencia, que incluyen Élite, Máster 50 Varonil, Avanzados Varonil y Femenil, Intermedios Varonil y Femenil y Juvenil Varonil de 15 a 18 años.
La ruta desde La Virgen es de 20 kilómetros y está diseñada para la categoría Principiante Varonil y Juvenil Femenil de 15 a 18 años; mientras que la salida desde El Puerto también es de 20 kilómetros, contemplándose desde la zona más alta saldrán los competidores de Principiante Femenil, Juvenil Varonil y Femenil de 12 a 14 años.
En este último punto de salida también participará la categoría especial “Percherones”, dirigida a ciclistas con un peso superior a los 110 kilogramos, que son amantes de esta disciplina de ciclismo. Al respecto, Bladimir Gil, presidente de la Liga Municipal de Ciclismo, señaló que esta categoría busca promover la inclusión.
Es la primera vez en el serial que se abre esa etapa, porque algunos compañeros a veces nos limitamos y realmente es un reto personal, afirmó Bladimir Gil.
La organización garantiza a la comunidad ciclista la hidratación y fruta durante el recorrido, además, Marco Martínez detalló que existe una atractiva bolsa de premiación en efectivo para los primeros cinco lugares de diversas categorías, con montos escalonados de 800, 500, 300, 200 y 100 pesos, adicionales a los puntos acumulables para la gran final del serial.
El director del Instituto del Deporte de Nogales reconoció el respaldo de la alcaldesa de Santa Cruz, Guadalupe Salomón, para convertir la meta en una verdadera celebración, donde se prevé disfrutar de antojitos mexicanos en un ambiente familiar que se extenderá hasta las 2:00 de la tarde.