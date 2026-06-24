Presentan el Reto Santa Cruz, cuarta etapa del Serial de Ciclismo 2026

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Ciclistas de Sonora y Arizona participarán este 28 de junio en una competencia con rutas de hasta 35 kilómetros, premiación en efectivo y actividades familiares en Santa Cruz

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/06/2026 03:40 PM.
En Nogales y editada el 24/06/2026 03:44 PM.