Reconocen a socorristas de Cruz Roja en el norte de Sonora por el Dia del Socorrista

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Cruz Roja Mexicana conmemoró el Día del Socorrista con una ceremonia en Nogales, donde distinguió a personal de diversas delegaciones por años de servicio y nombró al Socorrista del Año 2026

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 24/06/2026 03:55 PM.
En Nogales y editada el 24/06/2026 04:04 PM.