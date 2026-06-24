Reconocen a socorristas de Cruz Roja en el norte de Sonora por el Dia del Socorrista

Durante una solemne ceremonia reconocieron este 24 de junio “Día del Socorrista” a personal de Cruz Roja Mexicana de las diferentes delegaciones del norte del estado de Sonora, por su trayectoria, distinción y como el socorrista del Año 2026.
Cabe destacar que para que les fuera posible llevar a cabo los festejos a personal de Cruz Roja Nogales, efectivos del cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez tomaron su guardia haciéndose cargo de los llamados de emergencia de este día.
La ceremonia tuvo lugar en el salón de eventos de conocido hotel ubicado al sur de la ciudad donde la mesa del presídium estuvo encabezada por el Delegado Estatal de Sonora de Cruz Roja Mexicana David Andrés Camou León, quien dio la bienvenida al personal de las delegaciones de Magdalena de Kino, Imuris, Santa Ana, y Nogales.
Igual agradeció la presencia de la mesa del presídium distinguiendo el acompañamiento del Alcalde Juan Francisco Gim Nogales, Gabriela Curz Montaño coordinadora general estatal de Cruz Roja, Enrique Brown Pérez, coordinador estatal de Socorros, Graciela Acosta de la Cruz presidente del consejo directivo local de Cruz Roja Mexicana delegación Magdalena y la comandante Guadalupe González Bucio, coordinadora local de Nogales.
En nombre de la Cruz Roja Mexicana Gracia por su entrega su profesionalismo y su vocación de servicio, porque detrás de cada ambulancia que llega a tiempo, detrás de cada vida atendida y de tras de cada historia de esperanza siempre hay un socorrista dispuesto a servir, expreso Camou León.
Acto seguido fue nombrado por su trayectoria, desarrollo y distinción al servicio de la sociedad el “Socorrista del año 2026” Saúl Adrián Arias Gástelo, quien también recibió distinción por sus 10 años de trayectoria.
En el uso de la palabra el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, agradeció el servicio de todos los socorristas distinguiendo su entrega su don de servicio y las virtudes que distinguen a los homenajeados.
Ser socorrista es sinónimo de esperanza, es sinónimo de vida, de entrega de fe de responsabilidad de atención y todas esas virtudes que como seres humanos ustedes tienen, esas virtudes que los distinguen como un ser humano que al final del día ustedes están siempre con el espíritu de servicio por eso felicidades hoy en el día del socorrista, expresó.