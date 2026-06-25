Angélica Burgos impulsa la activación física y el deporte femenil en Nogales

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La coordinadora de Mujeres al 100 promueve espacios deportivos y de convivencia para fortalecer el bienestar, la salud y el desarrollo de las mujeres nogalenses

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/06/2026 10:53 AM.
En Nogales y editada el 25/06/2026 11:05 AM.