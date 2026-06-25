Angélica Burgos impulsa la activación física y el deporte femenil en Nogales

Promover los espacios deportivos y la activación física de las mujeres en esta frontera es uno de los objetivos fundamentales de la organización Mujeres al 100 en Nogales.
La coordinadora en la ciudad, Angélica Burgos, se reunió con un grupo de mujeres practicantes de la disciplina pádel, reconociendo su esfuerzo y disciplina, así como la pasión por este deporte.
Como parte de las actividades de Mujeres al 100...se han impulsado los espacios que promueven el deporte, la convivencia y el bienestar general de las mujeres nogalenses en general, explicó.
A través del proyecto “Retas de Barrio” se vienen organizando equipos de niños y jóvenes en las colonias, expresó Angélica Burgos, surgiendo ya un elemento que ha sido visitado por equipos profesionales de futbol.
Estamos muy al pendiente del desarrollo y crecimiento de nuestros jóvenes, mujeres y familias en general...promoviendo el respaldo y apoyo para que salgan adelante y destaquen en lo deportivo, indicó.