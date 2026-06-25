Ataque con tubos y cuchillos deja dos hombres gravemente heridos en la zona de El Greco

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Una de las víctimas fue lesionada con arma blanca en el estacionamiento de un banco y un segundo hombre resultó herido al intentar auxiliarlo; ambos fueron hospitalizados con lesiones que ponen en riesgo la vida

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/06/2026 05:03 PM.
En Nogales y editada el 25/06/2026 05:05 PM.