Ataque con tubos y cuchillos deja dos hombres gravemente heridos en la zona de El Greco

Dos personas fueron auxiliadas por las autoridades luego de haber sido golpeadas por sujetos armados con tubos y cuchillos quienes los agredieron en las inmediaciones de la zona comercial El Greco, resultando con lesiones de gravedad.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 14:58 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados para que se trasladaran al estacionamiento del banco Banamex ubicado en dicho sector donde reportaban a la primera persona lesionada con arma blanca en Nogales, Sonora.
En el lugar observaron a un hombre tendido boca abajo con sangrado por la espalda, mismo que se quejaba de dolor por lo que solicitaron la presencia de los paramédicos de Cruz Roja, quienes lo auxiliaron y trasladaron al Hospital IMSS Bienestar, siendo el de nombre José L. de 44 años.
El afectado les manifestó que momentos antes al estar cerca del banco llegaron dos sujetos abordo de un vehículo sin especificar detalles, los cuales le reclamaron sobre una ropa que según ellos él se había robado, hiriéndolo en varias ocasiones.
Por lo que iniciaron un operativo de búsqueda de los presuntos agresores, siendo que al llegar a la parte inferior del puente que se encuentra en la maquina 501, localizaron a una segunda víctima quien dijo llamarse Roberto de 29 años el cual presentaba lesiones en la parte posterior de la cabeza.
Esta persona dijo a los agentes que vio a dos sujetos que agredían a la persona en el estacionamiento del banco y al intentar ayudarlo fue golpeado con un tubo en la parte posterior de la cabeza, por lo que comenzó a correr para ponerse a salvo, siendo auxiliado también por paramédicos y trasladado al hospital.
Se informó que ambas personas fueron diagnosticadas con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida, negándose los dos a interponer denuncia alguna, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana.