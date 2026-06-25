Detienen en Nogales a hijo que agredía a su madre y violaba orden de restricción

Un hombre que agredía a su progenitora y que contaba con una orden de restricción fue detenido por la policía en hechos ocurridos en la colonia Solidaridad en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública fue a las 10:24 horas cuando elementos preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la colonia señalada donde reportaban un caso de violencia.
En el sitio observaron a un hombre en el patio frontal agrediendo verbalmente a una mujer al interior del domicilio realizando amenazas de muerte, por lo que procedieron a su detención, siendo el de nombre José G. "N" de 32 años.
Los oficiales se entrevistaron con la afectada de quien se omiten sus generales, la cual les manifestó que momentos antes llegó su hijo quien es la persona detenida, el cual llegó muy agresivo, por lo que le dijo que se fuera, que no podía estar ahí ya que tiene una medida de protección.
Detalló que el señalamiento hizo enfurecer a su hijo comenzando a agredirla de manera verbal, por lo que ella marcó al 911, ante lo sucedido procedieron a leerle sus derechos como víctima de delito, informado al Centro de Atención Temprana quien ordenó que fuera puesto a su disposición la persona detenida.