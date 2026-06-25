Detienen en Nogales a hijo que agredía a su madre y violaba orden de restricción

...

El sujeto, quien contaba con una medida de protección que le impedía acercarse a la víctima, fue arrestado por la Policía Municipal tras ser sorprendido agrediéndola verbalmente

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/06/2026 04:57 PM.
En Nogales y editada el 25/06/2026 04:59 PM.