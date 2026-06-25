Explosión por gas butano deja a mujer de 69 años con quemaduras en Nogales

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La adulta mayor sufrió lesiones de primer grado tras un flamazo registrado en la cocina de su domicilio en la colonia Fundo Legal; Bomberos controlaron el incendio y fue hospitalizada

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/06/2026 04:48 PM.
En Nogales y editada el 25/06/2026 04:50 PM.