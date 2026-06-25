Explosión por gas butano deja a mujer de 69 años con quemaduras en Nogales

Una mujer adulta mayor residente de la colonia Fundo Legal fue internada en el Hospital Centro Médico luego de sufrir quemaduras en su cuerpo tras una explosión producida por gas butano se registró al interior de su domicilio en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte de las autoridades se informó al 911 a las 15:08 horas sobre la internación de una mujer lesionada por quemaduras en rostro y extremidades en dicho hospital.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal quienes confirmaron el reporte y se entrevistaron con la afectada de nombre Ana G. de 69 años, quien les manifestó que momentos antes se encontraba en su casa en la calle Abasolo de la colonia en mención cuando escuchó un fuerte ruido de explosión, pensando que se trataba del aire acondicionado.
Dijo que fue a revisar y al abrir la puerta que conduce a la cocina fue cuando recibió un flamazo en el rostro, por lo que al sentirse mal se fue a la sala mientras su esposo controlaba el incendio con un extintor e informaba del hecho al 911.
Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja y efectivos del cuerpo de Bomberos quienes los trasladaron al hospital y sofocaron las llamas, registrando el inmueble daños parciales.
La mujer fue valorada con quemaduras de primer grado en la cara del lado derecho, ambas extremidades superiores y en extremidad inferior derecha, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana para su seguimiento.