Inauguran nuevas instalaciones del CADI para fortalecer la atención a la primera infancia

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El Gobierno de Nogales y DIF Municipal abrieron un moderno centro asistencial que brindará mejores condiciones de seguridad, educación y desarrollo integral a cerca de 60 niñas y niños

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 25/06/2026 04:22 PM.
En Nogales y editada el 25/06/2026 04:26 PM.