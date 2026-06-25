Inauguran nuevas instalaciones del CADI para fortalecer la atención a la primera infancia

Con el firme propósito de garantizar la máxima seguridad y brindar espacios dignos para el desarrollo de la primera infancia, este jueves abrieron sus puertas las nuevas instalaciones del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Eva Sámano, el cual ha servido a la comunidad desde 1961 en Nogales, Sonora.
Este camino de sede marca un avance fundamental para la atención de los menores, dejando atrás el antiguo edificio para un entorno moderno, seguro y adaptado a las necesidades de los cerca de 60 pequeños que asisten diariamente.
Hoy con estas nuevas instalaciones, fortalecemos esa misión y brindamos mejores condiciones para el desarrollo integral de quienes representan nuestro futuro, los niños. Aquí se atienden de 49 a 57 niños y niñas, distribuidos en grupo de materiales maternal y preescolar. Y les recibirán servicios educativos, asistenciales, de higiene y alimentación gracias al esfuerzo y dedicación de un gran equipo de trabajo, mencionó el Alcalde.
Hoy con estas nuevas instalaciones, fortalecemos esa misión y brindamos mejores condiciones para el desarrollo integral de quienes representan nuestro futuro, los niños. Aquí se atienden de 49 a 57 niños y niñas, distribuidos en grupo de materiales maternal y preescolar. Y les recibirán servicios educativos, asistenciales, de higiene y alimentación gracias al esfuerzo y dedicación de un gran equipo de trabajo, mencionó el Alcalde.
El recién inaugurado recinto se encuentra ubicado a un costado del centro comunitario Flores Magón, un punto que no solo facilita la llegada de los padres de familia, así como los menores, sino también cuenta con mejores vías de acceso generales, para servicios de emergencia.
Las nuevas áreas representan un cambio integral y necesario, de acuerdo con la directora de DIF, Paulina Delgado, el cual fue debidamente adecuado para aprovechar los espacios, dando prioridad a la comodidad y la seguridad de todos los menores.
Las condiciones del predio anterior, representaban un riesgo debido a una pendiente y al constante tránsito vehicular, situación que nos impulsó responsablemente a tomar esta decisión, hoy damos un paso adelante, con la reubicación de este centro, ofreciendo a nuestras niñas y niños, un entorno más seguro, adecuado y digno para su desarrollo integral, comentó la directora del DIF.
Las condiciones del predio anterior, representaban un riesgo debido a una pendiente y al constante tránsito vehicular, situación que nos impulsó responsablemente a tomar esta decisión, hoy damos un paso adelante, con la reubicación de este centro, ofreciendo a nuestras niñas y niños, un entorno más seguro, adecuado y digno para su desarrollo integral, comentó la directora del DIF.
En el corte de listón los invitados de lujo, los pequeños del plantel, fueron acompañados por el presidente municipal Juan Gim Nogales, la presidenta de DIF, Griselda Quintero, la directora de esta misma institución Paulina Delgado, las regidoras Dora Alicia Ruelas y Martha Gabriela Castillo, el director jurídico de la comuna Juan Manuel Ruiz, el secretario de Desarrollo Urbano, Jorge Medina Esqueda, personal administrativo y docentes, quienes para terminar dieron un recorrido por las nuevas instalaciones, que será de beneficio para generaciones de niños nogalenses.