Juan Gim pide a funcionarios no descuidar su trabajo por aspiraciones políticas

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El alcalde de Nogales señaló que quienes busquen una candidatura deberán cumplir con sus responsabilidades hasta el último momento y coordinar con anticipación cualquier licencia o renuncia

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 25/06/2026 11:05 AM.
En Nogales y editada el 25/06/2026 11:23 AM.