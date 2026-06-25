Juan Gim pide a funcionarios no descuidar su trabajo por aspiraciones políticas

Ante la efervescencia del próximo proceso electoral, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales aclaró que la prioridad de los servidores públicos es ser responsables y no descuidar el trabajo diario, por lo que quienes tengan aspiraciones políticas tienen que estar a la altura, planear sus tiempos y cumplir con sus funciones hasta el último momento.
Ante los posibles movimientos, licencias y renuncias que pudieran avecinarse entre los miembros de la actual administración, el munícipe aclaró que no cortará las intenciones de nadie y ha instruido a su equipo tomar en cuenta los tiempos de sus obligaciones en las dependencias para consensuar sus salidas con anticipación y que se garantice la continuidad operativa en las diferentes oficinas; además indicó que no le bajará la mano a nadie con una legítima aspiración.
Los que son funcionarios ahorita municipales o los que somos, incluyéndome, debemos de no descuidar el trabajo. Es lo primero que yo les he dicho y te lo reitero a ti: que no descuidemos nuestras funciones con la aspiración legítima que fuera en algunos de los casos y para cualquier puesto de elección. Que fueran muy responsables en ese sentido, que midan bien sus tiempos y que si lo van a hacer, pues lo consensúen con un servidor para yo estar preparado ante una eventualidad… tener ya una persona con el perfil y que le dé seguimiento a todo lo que en esa dirección o en esa dependencia se le tenga que hacer, comentó el alcalde.
Sobre su panorama al concluir su periodo al frente del Ayuntamiento de Nogales, el alcalde señaló que tras recuperar su salud al 100% está dispuesto a seguir aportando al proyecto de nación desde cualquier trinchera pública; sin embargo, compartió que su experiencia previa en la industria de manufactura le da una cantidad importante de opciones en la iniciativa privada.
Yo creo que tendrían que pedir una licencia o si quieren renunciar, bienvenido. Pero que no dejen de cumplir con sus funciones hasta el último momento que van a ser ahí. Y la entrega a recepción si fuera renuncia, porque es muy importante y yo lo voy a cuidar mucho. Si yo fuese alguno de ellos, sería el primero en poner el ejemplo. Por supuesto que se han acercado conmigo algunos. Hay otros que también aspiran y tienen la legítima… y pues que entiendan que a veces no necesariamente el aspirar va acompañado con la posibilidad. Tienen que tener una posibilidad de ser también, pero pues también tienen la oportunidad de ser candidatos o precandidatos, mencionó.