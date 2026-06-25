Movimiento Magisterial Sonorense anuncia paro laboral y protesta este viernes

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Bajo el lema "El consejo técnico se viste de rojo", docentes suspenderán actividades administrativas y exigirán respuesta a demandas relacionadas con jubilación, salud, salarios y prestaciones

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 25/06/2026 05:09 PM.
En Nogales y editada el 25/06/2026 05:15 PM.