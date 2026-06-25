Movimiento Magisterial Sonorense anuncia paro laboral y protesta este viernes

El Movimiento Magisterial Sonorense anunció una suspensión de labores y una manifestación pacífica para este próximo viernes 26 de junio, bajo el lema “El consejo técnico se viste de rojo”, docentes exigen respuesta a sus demandas laborales y de salud, las cuales permanecen sin solución.
De acuerdo con los detalles del aviso oficial, el gremio indicó que las y los profesores vestirán prendas rojas en la jornada, además, confirmaron que no realizarán actividades administrativas a causa del paro laboral total y la postura es firme, bajo la consigna de “ni un paso atrás”.
En las exigencias del Magisterio Sonorense, el pliego petitorio expuesto por el movimiento incluye estos puntos centrales sobre jubilación digna y acceso a un retiro justo para todo el personal; salud de calidad con mejoras en los servicios médicos del ISSSTE en todas las regiones del Estado de Sonora; condiciones dignas e incremento en los beneficios laborales y salariales.
Integran el tema de rezonificación total, con aplicación de este beneficio al 100% en los municipios de Navojoa, Cajeme y Hermosillo, así como el pago de quinquenios en cumplimiento de este derecho conforme a lo establecido por la ley, además de la UMA fronteriza, por la creación de un marco de equidad frente al salario mínimo de la región fronteriza.
Hasta el momento, las autoridades educativas no han emitido un comunicado oficial sobre esta iniciativa, donde el gremio magisterial reitera que la falta de atención a sus problemas genera descontento, por lo cual sostendrán sus medidas de presión para obtener justicia laboral.