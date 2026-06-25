Nogales recibe segundo reconocimiento consecutivo como Ciudad del Árbol de la ONU

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El municipio refrendó la distinción internacional gracias a sus políticas de conservación, reforestación y protección del arbolado urbano, respaldadas por un reglamento considerado de los más sólidos del país

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 25/06/2026 03:58 PM.
En Nogales y editada el 25/06/2026 04:13 PM.