Nogales recibe segundo reconocimiento consecutivo como Ciudad del Árbol de la ONU

El mostrar avances de una comunidad con un clima semidesértico en el escenario internacional, bajo los estándares ambientales actuales en donde existe un importante énfasis en la conservación, es un logro histórico de la frontera, donde las políticas públicas de preservación han vuelto a colocar al municipio en la posición de recibir el segundo reconocimiento consecutivo como Ciudad del Árbol.
Javier Villanueva, director de Planeación del Desarrollo Urbano en la frontera, manifestó que este reconocimiento es otorgado directamente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la agrupación Reforestamos México, quienes evalúan la creación de reglamentos e indicadores efectivos y no necesariamente la cantidad de árboles, un mérito que significa un compromiso permanente de acuerdo con el funcionario.
Desde la primera vez que lo recibimos el año pasado, por el desempeño 2024, siempre dijimos que esto, más que un premio, más que un reconocimiento, es un reto, porque tienes que seguir con el trabajo, tienes que continuar elevando esos estándares para seguir cumpliendo con la meta que es proteger y aumentar el arbolado urbano. Y en esta ocasión, por segunda vez lo recibimos, ahora por el desempeño de 2025. Y esto tiene un precedente, marca un precedente, y lo queremos comunicar, manifestó Villanueva.
La diferencia manifestó se encuentra, en que los nuevos modelos de reforestación, exigen que las plantas, cuenten con características, como que estos sean ejemplares adultos, además de que se pueda tener el agua tratada suficiente para poder dotar del líquido hasta que estos puedan subsistir de manera natural en la ciudad, algo que también se ha coordinado con fraccionadores y otros organismos civiles.
Tenemos una ventaja que nuestro reglamento es muy robusto. Es muy robusto en el sentido de que la reposición o la restitución de los árboles es con árboles adultos. Entonces, esto nos sube la tasa de eficacia en la restitución hasta más del 85%, cuando en otros lugares o con otras técnicas, que es plantar árboles pequeños o plantitas de 20 centímetros, por ejemplo, pues la tasa de eficacia yo creo que difícilmente rebasa el 30%. Entonces, de lo que hemos restituido, más del 85% se da en la primera ocasión, pero si no, el desarrollador que nos apoya cumpliendo esta normativa tiene esa obligación, esa responsabilidad de si un árbol no se da, tiene que reponerlo. Entonces, esa es la fortaleza que tiene Nogales con su reglamento, comentó.