Nogales será sede del primer encuentro binacional de narración de historias apaches

Visibilizar sus raíces y compartir la riqueza de sus tradiciones ancestrales, es el objetivo de la Tribu Lipan Apache, Chiricahua y Coyotero, ya que la ciudad será sede de un encuentro inédito que reunirá a líderes y sabios de diversas reservaciones para relatar las vivencias relacionadas con la Apachería en la región.
Cecilia Castro, secretaria de la Tribu Lipan explicó que, este evento denominado “Apache Story Telling” o Narración de Historias Apaches, se llevará a cabo el próximo 11 de julio a partir de las 5:00 pm en las instalaciones del Museo de Arte de Nogales, con entrada gratuita para todo el público.
La buena noticia o lo más grande es que la idea salió de ellos mismos, de venir a compartir también acá con nosotros en Sonora, aquí en Nogales especialmente. Entonces pues inmediatamente tomamos la palabra y nos dimos la tarea de organizarlo y queremos que sea un evento no nada más de un día o una vez, sino que queremos que sea, no sé, cada seis meses o anualmente como la reunión binacional también, porque es muy importante que se den a conocer, es como parte de nuestra tarea no de visibilizar a la tribu, sería una parte que nos apoyaría muchísimo, mencionó Castro.
Además de los relatos orales que buscan acercar estas tradiciones a las nuevas generaciones, el programa contempla la participación de la doctora Amparo Reyes, presidenta de la Sociedad Sonorense de Historia, quien presentará una exhibición especial sobre la historia de los pueblos Apaches en Sonora.
Creemos que la cultura no se vende, creemos que no se vende, entonces tenemos para nosotros visibilizar nuestra Tribu, hacerle conocer a la ciudadanía que aquí estamos, que ya fuimos reconocidos, esto es algo muy importante, una labor muy importante, entonces queremos compartirla con todos, con todo, indicó.