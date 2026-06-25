Nogales será sede del primer encuentro binacional de narración de historias apaches

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La Tribu Lipan Apache, Chiricahua y Coyotero reunirá a líderes, cronistas y hombres medicina de Sonora y Arizona para compartir la historia y tradiciones de la Apachería el próximo 11 de julio

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 25/06/2026 04:16 PM.
En Nogales y editada el 25/06/2026 04:20 PM.