Realizarán Jornada de Salud para las Mujeres con servicios gratuitos en Nogales

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El Instituto Nogalense de las Mujeres, en coordinación con Salud Municipal e IMSS-Bienestar, ofrecerá atención preventiva, pruebas médicas y orientación especializada para mujeres de la frontera

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/06/2026 10:32 AM.
En Nogales y editada el 25/06/2026 10:53 AM.