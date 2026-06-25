Realizarán Jornada de Salud para las Mujeres con servicios gratuitos en Nogales

Con el objetivo de acercar servicios médicos preventivos y de orientación a las mujeres nogalenses, el Ayuntamiento de Nogales, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, a través del Instituto Nogalense de las Mujeres, en coordinación con la Dirección de Salud Municipal e IMSS-Bienestar, llevará a cabo la Jornada de Salud para las Mujeres.
La directora del Instituto Nogalense de las Mujeres, Daniela Pérez Esquer, informó que esta actividad se realizará este 25 de junio, de 09:00 de la mañana a 02:00 de la tarde, en las instalaciones del Instituto Nogalense de las Mujeres, con cupo limitado y registro previo al número 631 162 3400.
Queremos que las mujeres tengan acceso a servicios de salud física, emocional y preventiva en un solo espacio, con atención cercana, orientación profesional y, sobre todo, con el acompañamiento que merecen para cuidar su bienestar, expresó Pérez Esquer.
Además, se ofrecerán servicios de toma de glucosa y triglicéridos, prueba de Papanicolaou, atención dental, orientación nutricional y módulo de afiliación a IMSS-Bienestar, para que las asistentes puedan acceder a servicios de salud gratuitos.
Esta jornada representa una oportunidad importante para prevenir, detectar a tiempo y orientar a las mujeres en temas fundamentales para su salud. La prevención puede cambiar vidas, por eso invitamos a todas a acercarse y aprovechar estos servicios, señaló la funcionaria municipal.
Daniela Pérez Esquer reiteró que el Ayuntamiento de Nogales continuará impulsando acciones que fortalezcan el bienestar de las mujeres, bajo la visión de que mujeres sanas contribuyen a familias fuertes y comunidades más felices.