Recupera Ayuntamiento de Nogales espacio público invadido en la colonia San Miguel

De manera coordinada, las direcciones de Asuntos Jurídicos, Obras Públicas e Imagen Urbana recuperaron otro espacio público que permanecía ocupado de forma irregular por vendedores ambulantes en el sector de la colonia San Miguel, como parte del programa permanente de ordenamiento urbano que impulsa el Ayuntamiento de Nogales.
Personal de las tres dependencias, con apoyo de maquinaria y equipo especial, retiró cadenas de acero y postes del mismo material que cercaban más de 500 metros cuadrados, espacio que era ocupado irregularmente por cerca de una veintena de puestos de comida y otros negocios semifijos instalados en el lugar.
Desde que inició este programa hemos rescatado más de 35 espacios públicos que estaban invadidos de manera irregular y seguiremos trabajando de la mano con las demás dependencias involucradas, a fin de devolver a las y los nogalenses lo que les corresponde, sin vulnerar los derechos de las personas que se posesionaron de estos predios, expresó el titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del gobierno de la ciudad.
La directora de Obras Públicas, Verenice Verdugo Castro, explicó que estas acciones se realizan en cumplimiento de las facultades del Ayuntamiento para ordenar legalmente la posesión y uso de las propiedades del municipio.
Sabemos perfectamente que las personas que invaden estos espacios buscan llevar el sustento a sus familias, pero también debemos equilibrar el tema legal con la necesidad de quienes se posesionan irregularmente de estos lugares; es ahí donde entra el diálogo para llegar a buenos acuerdos, sin vulnerar los derechos de la ciudadanía, resaltó.
Por su parte, Ramón Zambrano Hernández, titular de Imagen Urbana, señaló que este programa contempla también la demolición de estructuras edificadas en espacios públicos invadidos, en cumplimiento al Reglamento de Ordenamiento Urbano y en atención a temas de seguridad y salud pública.
Precisó que, de manera coordinada con las direcciones de Asuntos Jurídicos y Obras Públicas, se continuará con estas acciones para recuperar espacios que pertenecen a las y los nogalenses, ya que existen diversos puntos identificados que también se encuentran en condiciones de ser intervenidos.