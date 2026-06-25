Recupera Ayuntamiento de Nogales espacio público invadido en la colonia San Miguel

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Dependencias municipales retiraron cercos y estructuras que ocupaban de manera irregular más de 500 metros cuadrados sobre el bulevar San Miguel, como parte del programa de ordenamiento urbano

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/06/2026 11:27 AM.
En Nogales y editada el 25/06/2026 11:30 AM.