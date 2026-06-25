Refuerzan seguridad fronteriza en Sonora con 34 nuevas unidades para la Policía Estatal

Para fortalecer la seguridad de la población en la región fronteriza de Sonora, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) recibió 34 unidades vehiculares por parte de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), equipamiento que será destinado a operativos especializados de la División de Operaciones Fronterizas.
Se trata de 26 patrullas tipo pickup y ocho vehículos RZR todoterreno, los cuales serán utilizados en acciones de prevención y fortalecimiento de la capacidad de respuesta en materia de seguridad fronteriza que realiza la Policía Estatal de Seguridad Pública.
Durante la entrega, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Braulio Martínez Navarrete, en representación del gobernador de Sonora, dio a conocer que la División de Operaciones Fronterizas incrementará su estado de fuerza en sus cinco estaciones operativas.
Reiteró a las y los policías estatales el compromiso con la misión que se les ha encomendado dentro de la estrategia de seguridad: que la ciudadanía de ambos lados de la frontera se sienta más segura, acompañada y protegida.
Informó que, como parte de las acciones realizadas, desde su creación en agosto de 2025, se han atendido 442 incidentes fronterizos, efectuado nueve mil 784 recorridos asistidos con dron y 24 mil 249 operativo espejo. Además, se han destruido 169 puntos de vigilancia y asegurado nueve mil 286 cartuchos de diferentes calibres, 19 armas de fuego y 26 mil 818 dosis de narcótico, entre otros artículos.
El titular de la SSPC destacó la colaboración para fortalecer a la unidad fronteriza en el país:
Recibimos estos 34 vehículos, que estarán destinados para uso exclusivo de la División Fronteriza. Con este equipamiento, nuestros policías tendrán mayor capacidad para recorrer zonas de difícil acceso, fortalecer los patrullajes preventivos, ampliar la presencia institucional y responder con mayor eficacia.
Las autoridades norteamericanas destacaron que, desde su creación, INL México ha acompañado el desarrollo de la Unidad Fronteriza de Sonora con capacitación especializada, equipamiento e institucionalización.
Hoy, 60 de sus 83 agentes han recibido entrenamiento junto a la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en los Sectores de Tucson y Yuma, y la unidad ha generado resultados concretos en la lucha contra el tráfico de fentanilo, el tráfico de personas, el tráfico de armas y otras amenazas transfronterizas.
Asimismo, destacaron el compromiso sostenido de los Estados Unidos con la seguridad de la región compartida y reconocieron el desempeño de la Policía Estatal en Sonora.