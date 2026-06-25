Refuerzan seguridad fronteriza en Sonora con 34 nuevas unidades para la Policía Estatal

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: La División de Operaciones Fronterizas de la PESP recibió 26 patrullas y ocho vehículos todoterreno donados por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos para fortalecer los operativos en la región

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 25/06/2026 04:39 PM.
En Nogales y editada el 25/06/2026 04:42 PM.