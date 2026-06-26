Angélica Burgos invita a donar alimentos para fortalecer comedor comunitario de la Colosio

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Mujeres al 100 habilitó un centro de acopio para reunir alimentos, ropa, juguetes y artículos del hogar en apoyo a familias vulnerables de Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/06/2026 06:09 PM.
En Nogales y editada el 26/06/2026 06:12 PM.