Angélica Burgos invita a donar alimentos para fortalecer comedor comunitario de la Colosio

Con el fin de apoyar al funcionamiento del comedor popular de la colonia Colosio, la organización Mujeres al 100 instalará un centro de acopio de alimentos no perecederos en las oficinas de la agrupación, en bulevar El Greco #285.
La coordinadora en Nogales, Sonora, Angélica Burgos, manifestó del compromiso social del organismo para apoyar y respaldar a quienes realizan una labor comunitaria, como este comedor.
Estamos abriendo un centro de acopio en nuestras oficinas…en las oficinas de Mujeres al 100 localizadas sobre el bulevar El Greco, en donde estaremos recibiendo alimentos no perecederos, ropa en buen estado, juguetes, enceres domésticos y todo lo que nos puedan donar, indicó.
Tomaron la iniciativa y empezaron a trabajar brindando alimento a los niños, jóvenes, madres solteras y adultos mayores, señaló, pero requieren de mayor respaldo para seguir con esta noble labor.
Toda la ayuda es bienvenida desde una lata, arroz, frijol, harina, lentejas, aceite…hasta ropa de niño, niña o adultos en buen estado y limpia, para poder ayudar a estas familias, enumeró.
Con este acercamiento se busca unir fuerzas con la sociedad nogalense, agregó, con el fin de que se conozca su labor y puedan seguir atendiendo a quienes necesitan de alimento.