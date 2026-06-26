Canaco Nogales anuncia Auto Fest para impulsar la compra de vehículos en el comercio local

Este próximo 4 y 5 de julio el Parque Industrial de Nogales, servirá como escenario del esperado Auto Fest, organizado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Nogales, con el principal objetivo de visibilizar la facilidad que tienen los fronterizos de hacerse de un vehículo nuevo, sin salir de la ciudad y en el consumo local.
Julio Cesar León Gil, presidente de Canaco en la frontera, compartió este esfuerzo se realizará con el acompañamiento de todas las agencias de automóviles a nivel local, ya que notaron desde hace algunos años, muchos ciudadanos nogalenses, optan por salir de la ciudad a adquirir un nuevo vehículo, sin saber realmente la cantidad de concesionarios que se encuentran a nivel local, listos para agilizar sus traslados y mejorar sus cadenas de suministros.
La intención es que van a estar todas las agencias de Nogales, ya están confirmadas, la temática es relativo a todo el mercado automotriz y en apoyo al comercio local, como te comento es apoyar al comercio local y promover de los carros nuevos y seminuevos, se compren aquí en la región, comentó León Gil.
Fíjate que raro no, pero lo que pasa es que como en Nogales, salimos a visitar a nuestras familias foráneas por lo regular, quieres comprar algo y vayas a verlo donde este, sin embargo, cada uno de los que estamos en este medio, tenemos un asesor aquí localmente, es apoyar a esos asesores y a las empresas, indicó.