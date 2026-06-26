Canaco Nogales anuncia Auto Fest para impulsar la compra de vehículos en el comercio local

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El evento se realizará los días 4 y 5 de julio con la participación de todas las agencias automotrices de la ciudad, ofreciendo opciones de vehículos nuevos, seminuevos y financiamiento

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 26/06/2026 03:29 PM.
En Nogales y editada el 26/06/2026 03:57 PM.