Consejo Municipal de Educación de Nogales cierra ciclo 2025-2026 con sincronía interinstitucional

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Instituciones públicas y privadas concluyeron el ciclo escolar 2025-2026 con una sesión de trabajo enfocada en evaluar estrategias y fortalecer la colaboración en beneficio de las y los estudiantes

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/06/2026 12:16 PM.
En Nogales y editada el 26/06/2026 12:19 PM.