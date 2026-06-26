Consejo Municipal de Educación de Nogales cierra ciclo 2025-2026 con sincronía interinstitucional

Con el propósito de consolidar el desarrollo académico y garantizar un frente unido en pro del bienestar académico, se llevó a cabo con éxito la última sesión ordinaria del ciclo escolar 2025-2026 del Consejo Municipal de Educación Media Superior y Superior de Nogales.
El encuentro, que reunió a liderazgos del sector educativo local de instituciones de nivel preparatorias y universitario, publicas y privadas, destacó por la evidente sincronía y el trabajo interinstitucional diseñado para fortalecer el futuro de la juventud nogalense desde el trabajo conjunto.
La sesión fue coordinada por el maestro Gerardo Soto, director de la Universidad Binacional, quien ha sido pieza clave en la articulación de esfuerzos entre las diversas instituciones educativas de la frontera. En la mesa de trabajo sobresalió la participación activa de la Preparatoria Municipal Omar Osvaldo Romo Covarrubias, representada por su directora, la maestra Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez.
La presencia de la Preparatoria Municipal en este órgano de colaboración educativa destaca la importancia de mantener un puente constante entre el nivel medio superior y el superior, al facilitar así la transición y el éxito académico de las y los egresados.
Con el seguimiento a estrategias educativas, durante la reunión, directivos y representantes institucionales dieron puntual seguimiento a los trabajos y acciones realizadas a lo largo del ciclo escolar 2025-2026, con el objetivo principal de evaluar los avances y afinar los detalles de los programas vigentes en favor del fortalecimiento de la educación.
Este esfuerzo conjunto demuestra que, al derribar las barreras institucionales y trabajar bajo una misma visión, es posible generar un impacto mucho más profundo y positivo en la comunidad estudiantil de Nogales desde esta sinergia interinstitucional.