Destacan jóvenes nogalenses en cumbre internacional de robótica; agradecen respaldo municipal

Tras representar con orgullo a Nogales y a México en el “AMCO Robot Challenge Summit International 2026” celebrado en Panamá, alumnos y docentes del Manríquez Institute Bicultural sostuvieron un encuentro con el presidente municipal Juan Francisco Gim, a quien agradecieron el apoyo brindado para cristalizar este logro internacional.
Los jóvenes estudiantes Martín Tadeo Fuentes y Carlos Eduardo Bórquez, acompañados de su maestra de robótica, Nollie Saraí Mendivil Trasviña, acudieron al palacio municipal luego de haber logrado colocarse en la posición número 29 de 45 países participantes, un resultado catalogado como sumamente valioso al tratarse de la primera experiencia de este nivel para los competidores fronterizos, quienes acudieron bajo la bandera de la Delegación México.
Me llena de orgullo ver el talento, la disciplina y el entusiasmo de nuestras juventudes en áreas tan importantes como la ciencia, la tecnología y la robótica. Estoy seguro de que este es apenas el inicio de muchos logros más, expresó el alcalde, al felicitar a las nuevas generaciones que ponen en alto el nombre de esta frontera.
La maestra destacó el incansable esfuerzo de las familias de las y los estudiantes, quienes enfrentaron un importante reto económico y emocional para acompañar a sus hijos.
Fue un esfuerzo realmente muy grande porque los costos hacia Panamá fueron bastantes, pero sobre todo el animarlos y estar con ellos en el transcurso de todo el desarrollo; fueron tres días de competencia con mucho estrés. Estoy muy agradecida con los padres por demostrar lo orgullosos que estaban de ellos, señaló.
Manifestó que, desde el contexto del intercambio cultural, los alumnos interactuaron con competidores de diversas nacionalidades, donde convivieron con estudiantes alemanes de su misma edad que dominaban cuatro idiomas, lo que motivó a los nogalenses a expandir sus propios límites lingüísticos y practicar intensamente su inglés.
La especialista y docente hizo un llamado a seguir la apuesta por la ciencia y la tecnología desde temprana edad, romper el estigma de que son simples pasatiempos y se pueden convertir en verdadero potencial de desarrollo personal, profesional y científico.
El ver que normalmente estas materias se toman como extraescolares, pero realmente a esto es a lo que va el futuro, el apoyarlos en estas áreas les va a servir mucho, ganen o pierdan, viven cosas nuevas y sus mentes cambian, concluyó la maestra Nollie Saraí Mendívil Trasviña.