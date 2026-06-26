Destacan jóvenes nogalenses en cumbre internacional de robótica; agradecen respaldo municipal

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Alumnos del Manríquez Institute Bicultural agradecieron el respaldo del Gobierno Municipal tras representar a México en el AMCO Robot Challenge Summit International 2026

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/06/2026 05:35 PM.
En Nogales y editada el 26/06/2026 05:39 PM.