Donarán árboles y plantas en la plaza Benito Juárez

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La jornada de adopción de especies de ornato y árboles de sombra se realizará los días 26 y 27 de junio, con el objetivo de fortalecer las áreas verdes y promover el cuidado ambiental en la ciudad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/06/2026 12:22 PM.
En Nogales y editada el 26/06/2026 12:27 PM.