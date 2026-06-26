Donarán árboles y plantas en la plaza Benito Juárez

El Ayuntamiento de Nogales, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, a través de la Coordinación Municipal de Imagen Urbana, llevará a cabo una jornada intensiva de donación de plantas de ornato y árboles de sombra en la plaza Conjunto Escultórico Benito Juárez, conocida como "Mono Bichi", los días 26 y 27 de junio.
El titular de Imagen Urbana, Ramón Zambrano Hernández, informó que estarán disponibles más de mil 500 plantas de diversas especies, por lo que convocó a la ciudadanía a acudir a dicho espacio para adoptar una o dos piezas arbolarias.
Indicó que, con el propósito de contar con una ciudad más verde y fortalecer el entorno ecológico para contribuir a revertir los efectos del cambio climático, la jornada se realizará este viernes 26 de junio, de 09:00 a 13:00 horas, y el sábado 27 de junio, de 08:00 a 12:00 horas.
Por cuestiones de mantenimiento, el vivero municipal permanece cerrado desde hace varios días, por lo que los arbolitos que serán removidos estarán a disposición de las personas que los quieran adoptar; solo deberán presentar su credencial de elector para acceder a cualquiera de las especies disponibles, explicó.
Comentó que el viernes estará disponible una cantidad similar a la del sábado, día en que se entregarán alrededor de 800 plantas, por lo que reiteró la invitación a vecinas y vecinos de las distintas colonias, así como a estudiantes de las escuelas, para acudir a la Plaza "Mono Bichi" y participar en esta jornada de donación.
Finalmente, el funcionario municipal resaltó que hace unos días acudió a Hermosillo, donde el gobernador Alfonso Durazo Montaño puso en marcha una campaña de donación de árboles y plantas de ornato para los municipios, de la cual correspondieron mil 500 ejemplares a Nogales.