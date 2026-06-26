Incendios en Nogales dejan una mujer herida y cinco cachorros rescatados

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Bomberos atendieron dos siniestros en menos de 12 horas; el fuego destruyó un domicilio y dos locales comerciales, además dejó una mascota sin vida y cinco cachorros rescatados

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 26/06/2026 05:09 PM.
En Nogales y editada el 26/06/2026 05:14 PM.