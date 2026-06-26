Incendios en Nogales dejan una mujer herida y cinco cachorros rescatados

Efectivos del departamento del cuerpo de Bomberos de Nogales atendieron dos situaciones de incendio en la calle Reforma uno en horas de la madrugada y otro durante la mañana de este viernes 26 de junio.
Dichas acciones arrojaron un saldo de una mujer lesionada por quemaduras, un domicilio y dos locales comerciales destruidos, daños parciales de un inmueble y la muerte de una mascota, así como el rescate de cinco cachorros recién nacidos.
De acuerdo con la información oficial el primer caso se registró a las 00:38 horas cuando se informó al 911 sobre un incendio de dos puestos comerciales ubicados sobre dicha calle en la colonia Del Rosario.
El siniestro fue confirmado, arribando el departamento de bomberos quienes sofocaron las llamas, declarando pérdidas totales de los locales y parciales en un domicilio aledaño, no logrando determinar las causas que lo originaron.
En el lugar afortunadamente, la persona que se encontraba dentro de la vivienda logró salir a tiempo y no se reportaron personas lesionadas. Las llamas también alcanzaron maleza y un árbol cercano, por lo que fue necesaria la rápida intervención de los bomberos para evitar que el fuego se propagara a más inmuebles.
Horas más tarde entre las 10:30 y las 11:00 las autoridades y cuerpos de rescate se volvieron a concentrar en dicha calle donde se reportó el incendio de un domicilio donde había una persona lesionada.
El cuerpo de Bomberos inició con los trabajos hasta sofocar el fuego registrando pérdidas totales del inmueble, de donde con ayuda de socorristas de Cruz Roja atendieron a una mujer con lesiones por quemaduras.
Del interior del domicilio fue rescatado también el cuerpo de una perra sin vida logrando poner a salvo a sus cinco cachorros recién nacidos y a otro can adulto. Para lograr sofocar este incendio el heroico trabajo con tres máquinas extintoras, un carro tanque, dos patrullas de comando y el trabajo por más de dos horas de 13 bomberos.