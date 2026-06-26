Investigan la muerte de un bebé de cuatro meses en la colonia Lomas del Sol

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Autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones para esclarecer el fallecimiento del menor, quien fue localizado sin signos vitales en el domicilio donde dormía con su madre

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/06/2026 05:04 PM.
En Nogales y editada el 26/06/2026 05:07 PM.