Investigan la muerte de un bebé de cuatro meses en la colonia Lomas del Sol

Autoridades ministeriales investigan la muerte de un niño que contaba con cuatro meses de vida que murió en la cama al lado de su madre en un domicilio de la colonia Lomas del Sol.
De acuerdo con la información oficial fue a las 11:51 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia sobre la presencia de un menor sin vida en un domicilio de la calle Loma del Desierto, de la colonia en mención.
Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso de un bebé de 4 meses de edad.
La abuela del menor relató que su hija se había acostado con el infante, a quien revisó en varias ocasiones durante la madrugada, a las 02:00 y 05:00 de la mañana constatando que se encontraba bien.
Sin embargo, alrededor de las 10:00 horas, al despertar, lo encontró entre la cama y la pared, sin movimiento. Dijo que al instante solicitó ayuda marcando al 911, pero al llegar los paramédicos confirmaron que el pequeño ya no presentaba signos vitales.
Este hecho fue notificado al Centro de Atención Temprana, y las autoridades ministeriales iniciaron con las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento del menor.