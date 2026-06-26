Investigan la muerte de dos hombres en hechos distintos registrados en Nogales

Autoridades Ministeriales de Nogales investigan el hallazgo de dos personas sin vida en hechos distintos registrados en colonias de esta frontera de Nogales, uno de ellos en las escaleras de un edificio del fraccionamiento Pima II y un segundo en calles dela colonia Buenos Aires.
Se informó que fue a las 13:05 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 sobre una persona sin vida en un domicilio del conjunto habitacional edificio 3.
Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con un familiar del fallecido, identificado como Efrén, de 41 años de edad. El primo relató que fue avisado por un amigo de la víctima, quien lo encontró inconsciente en las escaleras del edificio.
Ante la situación, marcó al 911 para solicitar el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes al arribar confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.
El familiar señaló que Efrén no padecía enfermedades conocidas, aunque sí tenía antecedentes de consumo de alcohol y sustancias. El hecho fue notificado de inmediato al departamento de Servicios Periciales, que se hizo cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
Las autoridades mantienen abierta la investigación y se espera que los resultados periciales determinen las causas precisas de la muerte.
En el lugar se entrevistaron con la madre de quien en vida llevara el nombre de Gerardo de 50 años de edad, el cual según versión momentos antes su hijo se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes en el interior de su habitación.
Minutos después se percató de que no se movía por lo que marcó al número de emergencias arribando los paramédicos de Cruz Roja quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales, haciendo mención la mujer que Gerardo tenía problemas de alcoholismo.
En ambos casos personal dela FGJE de Sonora se hicieron cargo de las diligencias de ley correspondientes.