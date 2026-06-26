Investigan la muerte de dos hombres en hechos distintos registrados en Nogales

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La Fiscalía de Sonora inició las diligencias para esclarecer los decesos ocurridos en el fraccionamiento Pima II y la colonia Buenos Aires

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/06/2026 04:55 PM.
En Nogales y editada el 26/06/2026 04:57 PM.