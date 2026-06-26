Juan Gim acuerda acciones para atender el desabasto de agua en Mascareñas

Con un llamado a sumarse a la solución y continuar el suministro a miles de familias de Nogales, el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, se reunió el pasado jueves con un grupo de personas del poblado de Mascareñas, esto con la principal intención de escuchar de primera mano las problemáticas que los vecinos denuncian por la falta de suministro en el sector.
De acuerdo con el munícipe, por medio de una plática cordial y estableciendo acuerdos con los colonos, el mandatario recordó a los pobladores el arduo trabajo que significa llevar el líquido a los hogares y pidió a los asistentes evitar el cierre de instalaciones como medida de presión, asegurando que como autoridad se encuentra al tanto y ocupado en resolver la situación.
Como parte de las acciones inmediatas para mitigar el desabasto en la zona, el Gobierno Municipal, incremento el apoyo con tres pipas adicionales para el surtido de agua, además de si bien el pozo afectado pertenece a la comunidad y no al municipio, el Ayuntamiento absorbe los costos del suministro de luz y se realizaron exploraciones con cámaras para evaluar la condición del manto freático.
Ayer lo que se hizo, se metió en el proceso la cámara. Parece que sí tiene agua, espero a Dios que sí tenga agua. Y pues si tiene agua, se va a hacer lo que se tenga que hacer. Comprar el motor nuevo o la bomba, lo que sea, para abastecer el agua a ellos. En el caso del pozo del poblado Mascareñas, mencionó el alcalde.
Me pongo en su lugar para poderlas entender, me pongo en la situación de ellas y que no tengan la menor duda, como les digo ayer, que yo les voy a cumplir exactamente y cabalmente lo que les dije ayer, simplemente porque ellos lo ocupan. Simple y sencillamente yo me pongo en su lugar. Me siento satisfecho de lo que se acordó ayer, manifestó.