Juan Gim acuerda acciones para atender el desabasto de agua en Mascareñas

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El alcalde de Nogales sostuvo un diálogo con habitantes del poblado y anunció medidas para restablecer el suministro, además de reforzar apoyos en infraestructura y servicios

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 26/06/2026 03:19 PM.
En Nogales y editada el 26/06/2026 03:21 PM.