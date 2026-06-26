Juan Gim llama a proteger las escuelas de Nogales durante el periodo vacacional

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El alcalde pidió a la ciudadanía reportar cualquier actividad sospechosa en planteles educativos y reforzar la colaboración con las autoridades para prevenir actos de vandalismo

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 26/06/2026 05:16 PM.
En Nogales y editada el 26/06/2026 05:19 PM.