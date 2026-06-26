Juan Gim llama a proteger las escuelas de Nogales durante el periodo vacacional

A cerrar filas en el cuidado de las escuelas de la ciudad esta temporada de vacaciones llama el alcalde Juan Francisco Gim Nogales a todos los ciudadanos de esta frontera.
El munícipe inició con felicitar a todos los estudiantes que terminaron un ciclo escolar más y recaló los buenos resultado obtenidos en los últimos 4 años con el esfuerzo de los buenos ciudadanos, los maestros comprometidos que hacen sinergia con las autoridades en contra de la delincuencia en estos periodos de asueto.
Primeramente pues enviarles felicitaciones a los niños y a las niñas que toman vacaciones, pero sobre todo les pido a toda la ciudadanía que nos ayuden a observar, más que cuidar, a las familias, a los ciudadanos, las escuelas. Hemos venido de tener vandalizadas 30, 40 escuelas a tener una o dos con los llamados que se hacen cuando un ciudadano detecta a una persona sospechosa dentro de un plantel o alrededor.
Eso es importante y a través de tu medio, que es muy relevante, yo les pido a ellos que nos ayuden a informarnos, si quieren hasta denunciar a alguna persona que ande haciendo eso, vamos a tener el operativo “Escuela Segura”, que es el que nos da la oportunidad de mantener y de cuidar, porque después sale más caro, sale más caro económicamente y cuesta más moralmente atender a las escuelas cuando son vandalizadas, argumentó.
Eso es importante y a través de tu medio, que es muy relevante, yo les pido a ellos que nos ayuden a informarnos, si quieren hasta denunciar a alguna persona que ande haciendo eso, vamos a tener el operativo “Escuela Segura”, que es el que nos da la oportunidad de mantener y de cuidar, porque después sale más caro, sale más caro económicamente y cuesta más moralmente atender a las escuelas cuando son vandalizadas, argumentó.
Exactamente, y que los mismos intendentes, los mismos que cuidan las escuelas en estos, que sean parte de la solución y parte del complemento de la autoridad municipal para que tengamos cero vandalismos, cero vandalismos y puedan regresar las maestras y los maestros a las aulas como las dejaron impecables, dijo.
Finalmente, el Alcalde reconoció que son más de 4 años que estas acciones coordinadas entre la sociedad activa, las autoridades estatales y municipales han dado buenos resultados en el cuidado de las escuelas de Nogales, Sonora.