Jubilados de paraestatales exigen freno a la retroactividad constitucional en Nogales

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Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados realizaron una jornada informativa para exigir respeto a los derechos adquiridos y rechazar recortes a pensiones

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/06/2026 05:50 PM.
En Nogales y editada el 26/06/2026 05:53 PM.