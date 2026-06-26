Jubilados de paraestatales exigen freno a la retroactividad constitucional en Nogales

Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados del estado de Sonora llevaron a cabo hoy una jornada pacífica de información en esta frontera, con el objetivo principal es advertir a la ciudadanía sobre los riesgos de aplicar leyes de forma retroactiva, un problema que afecta a miles de ex trabajadores de entidades como Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y Cenace.
Con el origen del conflicto legal, Pedro Virgilio Sánchez Soto, jubilado de Petróleos Mexicanos (Pemex), explicó que la protesta surge tras las modificaciones al artículo 127 de la Constitución. En particular, el segundo artículo transitorio de esta reforma ordenó reducciones a las pensiones y aplicó esta medida a personas con derechos ya adquiridos a través de los años, por lo que, esta acción viola el artículo 14 constitucional y diversas convenciones internacionales en términos jurídicos.
Como ustedes sabrán, hace unos meses se empezó a manejar el tema de las famosas pensiones doradas. Se hablaba de pensiones de un millón de pesos, las cuales resultaron inexistentes. Hay un par de ellas, pero paradójicamente no son de personal de confianza, son de personal sindicalizado de Luz y Fuerza del Centro, que por cierto no son tocados por la nueva legislación, dijo.
Expuso que, permitir un parche constitucional para avalar retroactividad abre la puerta a futuros abusos, por lo que, expresan preocupación por la posibilidad de crear un precedente donde el gobierno vulnere otros derechos fundamentales mediante artículos transitorios.
Para ilustrar la magnitud del problema, compartieron que el impacto en Sonora contempla alrededor de 4 mil familias afectadas, donde la gran mayoría son de la CFE y a nivel nacional comprenden más de 50 mil familias integradas desde las distintas paraestatales federales.
Al precisar que se trata de una movilización pacífica y la estrategia prioriza el diálogo y el reparto de material informativo en zonas municipales cercanas a los cruces internacionales, con el compromiso de evitar obstrucciones al tráfico o a la economía local.
La Alianza Nacional de Jubilados reiteró su confianza en la madurez de la sociedad mexicana y en las mesas de diálogo, por lo que, esperan que el gobierno federal corrija la situación de manera definitiva mediante la eliminación del texto retroactivo en la ley, para garantizar la certeza jurídica en todo el país.