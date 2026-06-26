Magisterio en Nogales mantiene lucha por jubilación digna y trato salarial justo

Como parte de las acciones y acuerdos del Movimiento Magisterial Sonorense, el maestro Gonzalo García, supervisor de Educación Física en Nogales, confirmó los avances de las demandas del gremio magisterial a nivel nacional y estatal.
Expuso que, durante un encuentro reciente con la nueva Comisión de Educación del Congreso, los representantes sindicales presentaron sus propuestas, las cuales originaron un documento formal que se entregará de manera directa al Secretario de Educación.
En relación a la recta final del ciclo escolar, aseguró el compromiso inquebrantable de los docentes para concluir las actividades académicas, con especial atención a las graduaciones de los alumnos para tranquilidad de los padres de familia. De manera simultánea, el gremio convocó a sus miembros a vestir de color rojo durante el Consejo Técnico de este viernes como un símbolo de inconformidad y en este espacio, discutir las propuestas actuales y el balance general del movimiento.
Las exigencias principales del magisterio incluyen una jubilación digna y la abrogación de la actual ley del ISSSTE, ante la falta de respuestas concretas y avances significativos, el sector analiza una propuesta de pensión denominada "PIT"; sin embargo, el supervisor la considera corta e insuficiente, al omitir aspectos fundamentales como la edad de jubilación y los montos económicos exactos.
A nivel estatal, los maestros denuncian la creación de la “UMA fronteriza” establecida en 2017, la cual provoca una pérdida continua del poder adquisitivo de los jubilados en las zonas norte y sur del estado. Además, señalan una grave disparidad salarial frente a los trabajadores del Seguro Social; mientras el tope para los empleados federales de la educación es de 10 UMAS, el personal del IMSS alcanza hasta las 25 UMAS.
Otras demandas de orden estatal abarcan la rezonificación al 100% en el sur de Sonora, la indexación de conceptos al salario base 07 para el cálculo de pensiones y mejoras urgentes en las infraestructuras escolares.
El maestro Gonzalo García reiteró que las acciones continuarán con base en el éxito obtenido en el año 2025, cuando la base magisterial unida frenó la Ley del ISSSTE en Sonora. El maestro enfatizó que las metas se pueden concretar con propuestas organizadas y acciones sociales inteligentes para garantizar la calidad de vida que los docentes activos y jubilados merecen.