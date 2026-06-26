Magisterio en Nogales mantiene lucha por jubilación digna y trato salarial justo

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El maestro Gonzalo García informó sobre los avances en las gestiones del gremio y aseguró que las actividades académicas y graduaciones concluirán con normalidad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/06/2026 05:55 PM.
En Nogales y editada el 26/06/2026 06:00 PM.