Reconocen a policía y bomberos por apoyo a madres buscadoras en Nogales

...

Durante la ceremonia del Policía y Bombero del Mes se distinguió a elementos de Seguridad Pública y Protección Civil por su heroísmo, apoyo en búsquedas de personas desaparecidas y servicio a la comunidad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 26/06/2026 03:25 PM.
En Nogales y editada el 26/06/2026 03:29 PM.