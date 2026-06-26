Reconocen a policía y bomberos por apoyo a madres buscadoras en Nogales

Heroísmo que inspira a una comunidad, la valentía para arriesgar la vida en emergencia y el apoyo físico en las dolorosas búsquedas en campo, fueron las acciones que pusieron al frente a oficiales, durante la más reciente ceremonia del Policía y Bomberos del mes, correspondiente a mayo de 2026.
La ceremonia tuvo lugar en el auditorio Sebastián Pastrana de Seguridad Pública, en donde además de las autoridades municipales, encabezadas por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, se dieron cita representantes del colectivo de madres “Buscando Corazones”, quienes acudieron para expresar su apreció a los reconocidos por su destacada labor y acompañamiento durante sus arduas jornadas.
Como siempre les digo, tengan fe, es lo más grande que uno puede tener en el corazón, la fe de encontrar y la fe de ayudar, y si nosotros somos útiles en eso a través de la secretaría de Seguridad Publica, de la dependencia de Protección Civil, por favor síganlo haciendo, sigan pensando en que nosotros somos parte de ustedes, comentó el alcalde.
De la misma forma, se premió la entrega de los bomberos Alejandro Pérez Cervantes y Abraham Rene Hernández, por su dedicación y sacrificio a la seguridad de los ciudadanos, y la ceremonia cerro con estímulos por parte del presidente de la Canaco Nogales, Julio Cesar León Gil, en este evento que se reunió a autoridades locales, familiares de los galardonados y madres buscadoras, representadas en esta ocasión por Ramona Ayala.
Cano es una persona muy sensible con nosotros y sí, efectivamente nos apoya desde las herramientas a cargar nuestras bebidas, que a veces se me pierde y ya no tomamos agua. Pero indudablemente no existen las palabras con las cuales nosotros le podamos agradecer a él todo lo que significa, lo que hace. Sabemos muy bien nosotros como colectivos que la seguridad nos brinda el apoyo perimetral, yo hablo de todas las instituciones que nos acompañan. Ellos no dejan de cuidar el área perimetral, pero nos apoyan. Nosotros somos un colectivo prácticamente de puras mujeres y ellos se quitan el sombrero como hombres y son los que nos ayudan a encontrar a nuestros desaparecidos al momento de escarbar. Y eso para nosotros no tiene… no existe agradecimiento más de que… Por eso somos como… nos comportamos con ellos, manifestó Ayala.