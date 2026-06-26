Renueva Index Nogales y Universidad Binacional convenio con becas y descuentos para trabajadores

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El acuerdo mantiene descuentos en licenciaturas y posgrados para colaboradores de empresas afiliadas a Index Nogales y sus familiares directos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/06/2026 05:41 PM.
En Nogales y editada el 26/06/2026 05:47 PM.