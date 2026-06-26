Renueva Index Nogales y Universidad Binacional convenio con becas y descuentos para trabajadores

Con el objetivo de mantener y fortalecer el fomento del desarrollo académico y profesional en la región, la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales y la Universidad Binacional celebraron la renovación de su convenio de colaboración interinstitucional.
El acuerdo fue ratificado oficialmente por el director ejecutivo de Index Nogales, Genaro Vecerra Álvarez, y el director de la Universidad Binacional, Lorenzo De la Fuente Barreda, al destacar la importancia de mantener alianzas estratégicas sólidas en beneficio de la comunidad local.
Como parte de los beneficios directos para los trabajadores, a través de esta renovación, se garantiza la continuidad de un programa que otorga becas de descuento en las colegiaturas, al precisar que, este esquema de apoyo está diseñado para beneficiar directamente a trabajadores activos de las empresas maquiladoras afiliadas a Index Nogales y familiares directos de los colaboradores.
Muy contentos de estar renovando este convenio que tenemos con Index, para nosotros como Universidad Binacional es muy importante tener esos lazos con organizaciones tan importantes como esta y el beneficio que a final de cuentas es para los estudiantes de aquí de Nogales a través de sus afiliados, manifestó Lorenzo De la Fuente Barreda.
Nosotros poder poner nuestra oferta educativa a su disposición a un precio favorable, entonces muy agradecidos con Genaro y con su organización, y pues muy contentos de que estén aquí en Universidad Binacional, agregó.
Nosotros poder poner nuestra oferta educativa a su disposición a un precio favorable, entonces muy agradecidos con Genaro y con su organización, y pues muy contentos de que estén aquí en Universidad Binacional, agregó.
Este tipo de convenios y, voy a decirlo así, amistades profesionales nos llevan al éxito de los muchachos, sin embargo, Universidad Binacional ha sido nuestro aliado desde que nació y eso es digno de reconocerse. En Index estamos muy agradecidos con ustedes, esto ha sido muy valioso para los muchachos y déjame decirte algo, ha sido el convenio más constante que tenemos en Nogales y que tenemos aquí con, con Index, recalcó Genaro Vecerra Alvarez.
Para información de contacto, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 631-162-2696 y 631-690-2110, o por medio del correo electrónico informes@universidadbinacional.mx. Este esfuerzo conjunto se realiza por el desarrollo integral de los trabajadores, sus familias y la comunidad en general de Nogales.