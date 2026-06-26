Roban 132 cajetillas de cigarros a repartidor durante entrega en la colonia Bellavista

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El trabajador de una empresa distribuidora denunció que delincuentes aprovecharon una entrega en una tienda para sustraer una caja de cigarros de su unidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/06/2026 04:57 PM.
En Nogales y editada el 26/06/2026 05:02 PM.