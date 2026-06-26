Roban 132 cajetillas de cigarros a repartidor durante entrega en la colonia Bellavista

Un repartidor de mercancía reportó a las autoridades que fue víctima de robo de una gran cantidad de cigarros cuando entregaba un pedido en la colonia Bellavista en Nogales, Sonora.
Este hecho se documentó a las 17:26 horas cuando se informó a elementos de la Policía Municipal para trasladarse a la calle Jesús García, en la colonia Bellavista, donde se reportaba el robo a un camión de reparto.
Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con Jairo A., de 19 años, repartidor de la empresa Grupo Modelo S.A. de C.V., quien relató que mientras entregaba mercancía en una tienda Oxxo, al regresar a su unidad notó que una de las cortinas estaba abierta y faltaba una caja con 132 cajetillas de cigarros.
Un testigo informó que dos hombres y una mujer habían tomado la mercancía y se retiraron hacia el poniente de la calle Jesús García. El repartidor intentó localizarlos, logrando ubicar a dos personas que coincidían con la descripción, pero sin el producto en su poder.
Al intentar abordarlos, estos huyeron por una calle de terracería hasta introducirse en una vivienda de madera en la calle Demetrio Vallejo, mientras la mujer gritaba que no habían robado nada y cerraba la puerta.
Ante lo sucedido, el joven solicitó apoyo al número de emergencias, siendo reconocido como víctima de delito y notificándose el caso al Centro de Atención Temprana, que inició las investigaciones correspondientes.
Las autoridades mantienen abierta la indagatoria para esclarecer los hechos y dar con los responsables del robo.