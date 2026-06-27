Concluyen 940 nogalenses cursos de capacitación en Centros de Desarrollo Comunitario

Con la entrega de constancias a 940 participantes, el Ayuntamiento de Nogales, a través de la Dirección de Bienestar Social, llevó a cabo la ceremonia de conclusión de los cursos y talleres impartidos durante cuatro meses en los 11 Centros de Desarrollo Comunitario de Nogales, Sonora.
La directora de Bienestar Social, Aracely García Ramírez, destacó que este evento representó el cierre de una etapa de aprendizaje, esfuerzo y crecimiento para mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes que formaron parte de estas capacitaciones, mediante las cuales desarrollaron habilidades útiles para su vida personal, familiar y productiva.
Durante la ceremonia, realizada en el Teatro Auditorio de Nogales, alumnas y alumnos de los 11 Centros de Desarrollo Comunitario expusieron algunos de los productos elaborados durante los talleres, además de presentar demostraciones de tae kwon do, zumba, belleza integral y otras actividades desarrolladas a lo largo de cuatro meses de preparación.
García Ramírez reconoció la dedicación de quienes concluyeron satisfactoriamente sus cursos y resaltó la importancia de estos espacios comunitarios, que permiten acercar oportunidades de capacitación, convivencia y desarrollo a las familias de distintos sectores de la ciudad.
Asimismo, invitó a las personas interesadas en integrarse a los próximos cursos a acercarse a cualquiera de los Centros de Desarrollo Comunitario para solicitar información sobre los talleres disponibles y el proceso de inscripción.
Las colonias Luis Donaldo Colosio, La Mesa, Flores Magón, Las Torres, Benito Juárez, Solidaridad, Empalme-Nogales, Rosarito, Jardines de la Montaña, Esperanza y Colinas del Sol cuentan con cursos y talleres de repostería, panadería, corte y confección de ropa, elaboración de mesas de snack, decoración con globos, tae kwon do, belleza integral, corte de cabello y barbería, entre otros.
En la ceremonia estuvieron presentes la presidenta de DIF Municipal, Griselda Quintero Portillo; la síndica municipal, Edna Elinora Soto Gracia; la directora del Instituto Nogalense de las Mujeres, Daniela Pérez Esquer; la directora de Salud Municipal, Viviana García Ruiz; los regidores Dora Alicia Ruelas y Jonathan Grijalva; el oficial mayor, Arturo Madrid Rosas; el director de Innovación, Roberto Hurtado, entre otros invitados especiales.