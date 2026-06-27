Concluyen 940 nogalenses cursos de capacitación en Centros de Desarrollo Comunitario

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El Gobierno de Nogales entregó constancias a participantes que durante cuatro meses se capacitaron en talleres enfocados al desarrollo personal, familiar y productivo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/06/2026 08:17 AM.
En Nogales y editada el 27/06/2026 08:20 AM.