Construyen reductor de velocidad con paso peatonal en Nogales para proteger a estudiantes

Con el objetivo de proteger y reforzar la seguridad de los estudiantes, el Ayuntamiento de Nogales, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, construye un reductor de velocidad con paso peatonal sobre la calle 5 de Febrero, en la colonia La Esperanza.
A solicitud de padres de familia, directivos y supervisores de la zona escolar de la Escuela Secundaria General No. 2 ‘Luis Basurto Guzmán’, estamos construyendo un reductor de velocidad con un diseño diferente, ya que además funcionará como paso peatonal, pensando en la seguridad de los estudiantes del plantel, informó el secretario de Desarrollo Urbano, Jorge Medina Esqueda.
Buscamos que los estudiantes cuenten con mayor seguridad, ya que al salir de clases no tenían un lugar específico para cruzar la calle. Con esta obra estamos ordenando tanto la velocidad de los vehículos como el cruce peatonal, explicó.
Lo más importante es que la ciudadanía haga uso de esta infraestructura para prevenir accidentes viales y adopte las medidas necesarias. Esta obra está pensada para brindar mayor seguridad, especialmente durante los horarios de entrada y salida de clases, expresó.