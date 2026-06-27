Construyen reductor de velocidad con paso peatonal en Nogales para proteger a estudiantes

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La obra, que presenta un avance del 55 por ciento, busca reforzar la seguridad de estudiantes y peatones en la colonia La Esperanza

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/06/2026 07:28 AM.
En Nogales y editada el 27/06/2026 08:08 AM.