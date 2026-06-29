Angélica Burgos impulsa el emprendimiento femenino para fortalecer la economía familiar en Nogales

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Mujeres al 100 y el grupo Mujer Empresaria de Canaco promovieron el intercambio de experiencias y asesorías para motivar a más mujeres a iniciar sus propios negocios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/06/2026 12:41 PM.
En Nogales y editada el 29/06/2026 12:51 PM.