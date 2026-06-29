Angélica Burgos impulsa el emprendimiento femenino para fortalecer la economía familiar en Nogales

El compartir experiencias que permitan impulsar el emprendimiento en las mujeres nogalenses, significa trabajar en el fortalecimiento de la economía familiar, estableció Angélica Burgos.
La coordinadora en Nogales de la agrupación Mujeres al 100, se reunió con el grupo Mujer Empresaria de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) a invitación de la presidenta Gabriela Núñez.
Esta es una gran oportunidad para compartir experiencias de cómo iniciar un negocio...de la forma de invertir el recurso para abrir un establecimiento por más modesto que sea, explicó.
En esta frontera existen mujeres profesionistas muy talentosas, indicó, quienes solo necesitan esa palabra de aliento, de ánimo para arriesgarse en adentrarse en el mundo de los negocios.
Muchas mujeres no se animan porque desconocimiento...por temor a los créditos y las corridas financieras, por ello es importante ayudarlas a perder el miedo y lanzarse para abrir su negocio, destacó.