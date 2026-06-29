Aseguran arsenal, drogas y 48 vehículos en cateo en Nogales

Un fuerte arsenal, drogas y vehículos fueron asegurados de un domicilio de la colonia Esperanza en Nogales, Sonora, donde autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un cateo.
El informe de la FGJE de Sonora detalla que, como resultado de una operación conjunta de alto impacto de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), ejecutaron la diligencia en dicho sector.
La intervención se realizó en un inmueble ubicado en calle Puerto Rico, donde las instituciones participantes aseguraron vehículos, armas de fuego, cartuchos útiles, equipo táctico, artefactos poncha-llantas, droga y otros indicios presuntamente relacionados con actividades delictivas.
Durante la diligencia fueron localizados 48 vehículos, de los cuales seis cuentan con reporte de robo en Estados Unidos de América, además de una pistola calibre 9 milímetros, un fusil calibre 7.62x39, ocho cargadores para arma de fuego y más de 300 cartuchos útiles de calibres 7.62x39, .223, 5.56 y 9 milímetros.
También fueron asegurados 55 envoltorios con sustancia granulada color blanco, cinco chalecos balísticos, tres de ellos con placas balísticas o metálicas, dos equipos portátiles de radiocomunicación y 45 artefactos poncha-llantas, utilizados comúnmente para evadir o impedir la acción de las autoridades.
Todos los indicios asegurados quedaron inicialmente a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, que realizó las actuaciones correspondientes durante la diligencia. No obstante, debido a que los hechos constituyen probables delitos del orden federal, la carpeta de investigación será remitida a la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que continuará con las investigaciones y determinará lo conducente conforme a sus atribuciones.