Aseguran arsenal, drogas y 48 vehículos en cateo en Nogales

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Autoridades de los tres niveles de gobierno localizaron armas, cartuchos, equipo táctico, narcóticos y seis vehículos con reporte de robo en Estados Unidos durante un operativo conjunto

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/06/2026 12:05 PM.
En Nogales y editada el 29/06/2026 12:40 PM.