Celebra la Primaria Federalizada “Sonora” 30 años de formar generaciones en Nogales

...

La comunidad educativa conmemoró tres décadas de historia con una ceremonia cívica, reconocimientos a sus fundadores y un homenaje al legado de docentes, alumnos y familias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/06/2026 11:16 AM.
En Nogales y editada el 29/06/2026 11:23 AM.