Celebra la Primaria Federalizada “Sonora” 30 años de formar generaciones en Nogales

Con solemnes honores a la bandera a cargo de la escolta del Ejército Mexicano y la participación de la banda de Guerra Leones, la Escuela Primaria Federalizada “Sonora” celebró con gran orgullo sus primeros 30 años de servicio educativo.
El plantel, enclavado en la colonia Las Torres en Nogales, Sonora, se vistió de gala para reunir a autoridades educativas, fundadores, exalumnos, padres de familia y comunidad en general en un evento que conmemoró tres décadas de historia y transformación; cuya ceremonia sumó la asistencia y participación del ballet folclórico “Ojo de Dios”.
El evento contó con un distinguido presídium e invitados especiales que han sido fundamentales en el desarrollo de la institución escolar, durante la presentación oficial se destacó la presencia del profesor Horacio Avendaño Arredondo, uno de sus fundadores como Supervisor de la zona 42, reconocido por su constante acompañamiento a la escuela.
Como directivos e impulsores también participaron el profesor Jorge Luis Muro Favela, exdirector de la escuela, el profesor José Luis Castillo Rocha, la actual supervisora de la Zona 42 Laura Magallanes Lara, la señora Rosa Hilda Rábago García como presidenta de la Asociación de Padres de Familia, la Secretaria de la Organización de la región 4 de Nogales de la sección 28 del SNTE Janett Zamora Mendivil y la anfitrionía del director actual Felipe Benjamín Pérez.
Al precisar que fue en junio de 1997 cuando la institución dejó de ser llamada “Escuela Nueva Creación” para recibir su nombramiento oficial, que fue elegido como primera opción de identidad estatal, al superar a las alternativas “Moctezuma” y “Francisco Villa”.
Hoy nos reunimos para celebrar algo más que un aniversario, celebramos 30 años de historias, de sueños sembrados y de vidas transformadas ante los muros de nuestra querida Escuela Primaria Sonora, expresó el director durante su intervención.
La escuela Primaria Sonora nació como una semilla de humildad en la colonia Las Torres y hoy se yergue como un árbol frondoso cuyas ramas han cobijado generaciones enteras, pronunció la estudiante.
Que cada generación que cruce sus puertas recuerde que aquí no solo se aprende a leer y escribir, sino a vivir y trascender, manifestó la alumna, al desear un feliz 30 aniversario a su querida escuela.