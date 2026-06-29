Confirman localización de Dante Esaú López Carrillo tras un año de búsqueda en Nogales

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Su madre, integrante del colectivo Buscando Corazones, informó que la identificación fue confirmada mediante pruebas genéticas de la Fiscalía, poniendo fin a más de un año de incertidumbre

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 29/06/2026 11:23 AM.
En Nogales y editada el 29/06/2026 11:30 AM.