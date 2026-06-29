Confirman localización de Dante Esaú López Carrillo tras un año de búsqueda en Nogales

Tras un año de dolor e incertidumbre, la búsqueda de Dante Esaú López Carrillo llegó a su fin. Su madre, Luz del Rayo López Carrillo, confirmó la localización de los restos del joven, a quien reportó como desaparecido desde el 14 de mayo de 2025.
Entre sollozos, “Rayito”, como la nombran con afecto sus amistades y compañeros, compartió la noticia que cierra un ciclo de profunda agonía y zozobra.
Gloria a Dios, a Dante lo encontramos. Ayer inicié los trámites en la Fiscalía para que me entreguen su cuerpo y realizar los servicios funerarios, expresó con la voz entrecortada.
De ahí salieron muchas más y vendrán más de regreso; Dante no ha vuelto solo, él vive en la presencia del Padre, Dante está vivo, afirmó con una fe que estremece.
En entrevista previa para este espacio, señaló que desarrollaron múltiples inspecciones en los cerros locales tras recibir pistas anónimas y relatos sobre ubicaciones falsas en áreas remotas resultaron negativos en su momento, pero nunca doblegaron su espíritu ni su fe.
Se refirió a Dante como un joven intelectual, devoto y ávido lector, con el sueño de estudiar neurocirugía y, durante la dolorosa ausencia, su madre le marcaba por teléfono dos veces al día para desearle los buenos días.
Con cientos de personas en condición de desaparición tan solo en esta frontera, su testimonio finaliza como un llamado a la acción y a la unión de la comunidad de manera vital para que todos aquellos que faltan puedan volver a los brazos de sus familias.