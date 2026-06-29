Desmienten en Nogales rumor falso de agua contaminada

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Autoridades municipales aseguraron que la turbidez registrada en algunos sectores es temporal por trabajos de mantenimiento y afirmaron que el agua es apta para consumo, además de negar un desabasto generalizado

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 29/06/2026 04:35 PM.
En Nogales y editada el 29/06/2026 04:39 PM.