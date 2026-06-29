Desmienten en Nogales rumor falso de agua contaminada

Ante algunas publicaciones en redes sociales sobre una posible contaminación del agua potable y la falta de suministró para decenas de colonias en los próximos días las autoridades municipales y directivos de Oomapas desmintieron la falsa noticia en Nogales, Sonora.
El alcalde Juan Francisco Gim Nogales, dijo que se trata de un grupo de personas que en su momento pertenecieron a la actual administración que mal informan a la comunidad a través de ciertos medios con datos de hace dos años e información falsa.
Ciertamente tenemos asuntos, detalles que resolver en el tema del agua, por eso es esta mesa, pero eso es la realidad en la mayoría de los casos, y el mensaje para la ciudadanía es que no se deje llevar, que se informe, que use las redes y los contactos y los medios serios que verdaderamente informan y no desinforman y solo por tener algunos likes.
Y nosotros a veces les servimos a esos medios de comunicación, si se podría llamar así, para levantar sus dos o tres likes que tienen o sus cinco o tres reacciones que alcanzan.
Entonces yo les pediría a los medios de comunicación, a la ciudadanía, perdón, que se informe y que nos ayude a denunciar y que cuando verdaderamente tengamos un problema lo informamos con toda transparencia aquí en la mesa de seguridad y si es de trascendencia y afecta el suministro, como los apagones que hemos tenido por energía, lo comunicamos sin ningún problema y los atendemos, le damos la cara al ciudadano y le explicamos qué está pasando, informó.
Y nosotros a veces les servimos a esos medios de comunicación, si se podría llamar así, para levantar sus dos o tres likes que tienen o sus cinco o tres reacciones que alcanzan.
Entonces yo les pediría a los medios de comunicación, a la ciudadanía, perdón, que se informe y que nos ayude a denunciar y que cuando verdaderamente tengamos un problema lo informamos con toda transparencia aquí en la mesa de seguridad y si es de trascendencia y afecta el suministro, como los apagones que hemos tenido por energía, lo comunicamos sin ningún problema y los atendemos, le damos la cara al ciudadano y le explicamos qué está pasando, informó.
Todos los días y ahorita están haciendo un trabajo extraordinario, que muchos de ellos o mucho de la gente no hacen el trabajo que se hace en Oomapas, como andar adentro de una alcantarilla, resolver problemas del energía, y es donde a mí me da tristeza que no se reconozca el trabajo de ellas y ellos y en sí de Oomapas, cuando estamos todos los días trabajando para que la ciudadanía tenga un bienestar y el problema del agua, en donde se vaya suscitando, lo vamos resolviendo de manera muy puntual, recalcó.
El agua viene turbia, es en la parte baja ahorita lo que tuvimos que hacer fueron unas reparaciones y mantenimiento en la galería filtrante por eso es que en el oeste de la ciudad salió un poco el agua así, pero cada vez no hay ningún problema con eso, pero cada vez va a estar saliendo ya más limpia, sea, eso sí no lo podemos evitar.
Sí tenemos un proyecto para un sistema de filtros, pero no hemos tenido la oportunidad de poderlo concretar, pero sí hay un proyecto para un sistema de filtros para acabar con este problema, problema que se ve mucho también en época de lluvias, hay turbulencia abajo en los mantos y eso hace que el agua se vea así de ese tipo. No hay cómo evitarlo hasta ahorita, pero tampoco se está en ningún peligro de ninguna manera, no es algo que tenga algún detalle de bacteria o ese tipo de cosas, no hay riesgo para la salud, salvo el color y el mal aspecto, explicó Sandoval.
Sí tenemos un proyecto para un sistema de filtros, pero no hemos tenido la oportunidad de poderlo concretar, pero sí hay un proyecto para un sistema de filtros para acabar con este problema, problema que se ve mucho también en época de lluvias, hay turbulencia abajo en los mantos y eso hace que el agua se vea así de ese tipo. No hay cómo evitarlo hasta ahorita, pero tampoco se está en ningún peligro de ninguna manera, no es algo que tenga algún detalle de bacteria o ese tipo de cosas, no hay riesgo para la salud, salvo el color y el mal aspecto, explicó Sandoval.
Fueron dos proyectos, uno de 800 metros y el otro fueron de 200, y también se rescató algunos pozos de visita, si no hubiéramos hecho eso, ahorita no tuviéramos ni agua turbia ni agua cristalina, entonces, en relación a esos trabajos que en ese entonces se proyectaron, ahorita tenemos una galería filtrante con más de 120 litros por segundo.
Y es por eso que a veces una solución nos lleva a este tipo de consecuencias, pero son inevitables y es mejor tener ese tipo de situación y que la gente nos entiende y comprenda que estamos haciendo eso para que tengamos más suministro de agua. Pero explicarles, como decía aquí Leonardo, que no es agua contaminada ni nada es agua que viene por la turbulencia misma de los trabajos que hicimos para todavía aprovechar más el agua de la galería, dijo Gim Nogales.
Y es por eso que a veces una solución nos lleva a este tipo de consecuencias, pero son inevitables y es mejor tener ese tipo de situación y que la gente nos entiende y comprenda que estamos haciendo eso para que tengamos más suministro de agua. Pero explicarles, como decía aquí Leonardo, que no es agua contaminada ni nada es agua que viene por la turbulencia misma de los trabajos que hicimos para todavía aprovechar más el agua de la galería, dijo Gim Nogales.