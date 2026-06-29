Dos accidentes en carretera a Mascareñas dejan mas de 10 lesionados y un detenido por ebriedad

Dos accidentes vehiculares registrados sobre la carretera que conduce el ejido Mascareñas movilizaron a las autoridades y cuerpos de rescate al presentarse más de 10 personas lesionadas.
Fue en horas de la mañana que se informó al 911 sobre el volcamiento de una camioneta que traía jalando una jaula para ganado la cual se volcó a la altura del predio "Los Picos", dónde cuatro personas resultaron lesionadas.
Se documentó que después del accidente el vehículo se incendió, motivo por el cual socorristas de los Halcones Dorados se movilizaron junto efectivos del cuerpo de Bomberos de Nogales para atender a los lesionados.
De acuerdo con el reporte policial otro accidente se registró a las 07:57 horas cuando elementos de Tránsito Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a dicha carretera donde reportaban el choque de tres vehículos.
En el lugar tuvieron a la vista un Honda Civic de color azul, un Chevrolet Malibú de color gris y una vagoneta de la marca Chevrolet Tahoe los cuales presentaba daños por choque, observando a varias personas lesionadas y una persona del sexo femenino prensada dentro de un vehículo.
Fueron paramédicos de Cruz Roja y del cuerpo de Bomberos quienes iniciaron con el rescate de los lesionados y liberaron a la persona prensada, entrevistándose con los conductores quienes coincidieron en su declaración señalando que momentos antes el conductor del sedán Honda había perdido el control de su vehículo saliendo del camino.
Indicaron que éste al querer retomar el camino impactó primero a la vagoneta Tahoe la cual al golpear su llanta una cuneta y debido a la velocidad del impacto la hizo dar tres vueltas de campana, cayendo nuevamente sobre sus llantas, quedando el vehículo responsable a media calle, no logrando detener su marcha la otra unidad involucrada.
Por lo que impactó al Malibú al cortarle circulación, señalando ambos conductores al presunto responsable, por lo que los agentes procedieron a abordar al de nombre Carlos I. "N" de 27 años de edad, a quien le leyeron sus derechos como persona detenida, mismo que arrojaba un fuerte aliento alcohólico.
El conductor señalado fue trasladado ante el médico de guardia, quien lo dictaminó en segundo grado de ebriedad, con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida.
De acuerdo con el reporte policial las personas lesionadas fueron trasladadas a diversos hospitales, siendo certificados dos de ellos con lesiones que tardan más de 15 días en sanar, las cuales no ponen en riesgo la vida y siete más los cuales presentaron diversas lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida.
Dicha autoridad informó sobre este caso al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que la persona detenida fuera puesta a su disposición y que el vehículo responsable fuera remolcado a los patios del corralón del C5.
Lesionados del segundo choque
Suburban Negra
Jaime Jesús Teresa Alejandra de 40 añosBrenda Isabel de 48 añosMaría IsabelJosé de Jesús de 25 años
Honda Civic.
Dana Paola
Malibú gris
Samuel Ibarra de 19 años Hansel de 23 años Brandon de 18 años