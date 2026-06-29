Dos accidentes en carretera a Mascareñas dejan mas de 10 lesionados y un detenido por ebriedad

...

Un volcamiento con incendio de vehículo y un choque múltiple movilizaron a cuerpos de emergencia; el presunto responsable del segundo percance fue arrestado tras dar positivo a segundo grado de ebriedad

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 29/06/2026 05:19 PM.
En Nogales y editada el 29/06/2026 05:24 PM.