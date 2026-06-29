FGR asegura 600 dosis de fentanilo, metanfetamina y cocaína durante cateo en Nogales

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El operativo realizado en la colonia Niños Héroes permitió el aseguramiento de diversas drogas e inició una carpeta de investigación por delitos contra la salud

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/06/2026 03:54 PM.
En Nogales y editada el 29/06/2026 03:57 PM.