Investigan hallazgo de hombre sin vida dentro de un vehículo en la colonia La Mesa

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El cuerpo de un hombre de 63 años fue localizado en estado de descomposición al interior de su automóvil; la Fiscalía realiza las investigaciones para determinar la causa de muerte

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 29/06/2026 04:54 PM.
En Nogales y editada el 29/06/2026 05:04 PM.