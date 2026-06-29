Investigan hallazgo de hombre sin vida dentro de un vehículo en la colonia La Mesa

Una persona reportó el hallazgo de su padre sin vida, su cuerpo fue localizado al interior de su vehículo que se encontraba en su domicilio en la colonia La Mesa en Nogales, Sonora, autoridades investigan las causas del deceso.
De acuerdo con los reportes oficiales fue alrededor de las 22:32 horas que se informó al 911 sobre la localización del cadáver de una persona en un domicilio de la calle Arroyo Rebelde de dicho fraccionamiento.
Fueron elementos de la Policía Municipal quienes acudieron al lugar a confirmar el hallazgo entrevistándose con el reportante quien dijo que tenía días sin ver a su papá de nombre Gustavo de 63 años de edad, quien al llamarle por teléfono no contestaba por lo que decidió acudir a su domicilio.
Dijo que encontró su vehículo Toyota Camry de color gris en la cochera de la vivienda, el cual se encontraba con el respaldo del asiento posterior, hacía enfrente, percatándose de un olor desagradable observando en el interior a una persona del sexo masculino en estado de descomposición.
Detalló que al revisar observó que se trataba de su padre, por lo que marcó al número de emergencia para dar aviso a las autoridades, hasta el lugar acudieron personal de Servicios Periciales de la FGJE de Sonora quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.
El cuerpo fue llevado a una funeraria local donde le realizaron la autopsia de ley para determinar las causas del fallecimiento.