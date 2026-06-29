Marcha LGBT+ binacional en Nogales une a comunidades de México y EU

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Activistas, familias y representantes del Consulado de México participaron en un recorrido por la calle Morley para promover la inclusión, el respeto y la defensa de los derechos humanos

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 29/06/2026 11:43 AM.
En Nogales y editada el 29/06/2026 11:46 AM.