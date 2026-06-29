Marcha LGBT+ binacional en Nogales une a comunidades de México y EU

Con un despliegue de colores, música y consignas a favor de igualdad, la comunidad LGBT+ consolidó su movimiento que recorrió de norte a sur la conocida calle Morley en Nogales, Arizona, evento que logró convocar a una cantidad significativa de personas de ambos lados de la frontera, quienes se unieron para hacer visible el respeto, la inclusión y los derechos humanos en la región.
La marcha de este año destacó por su marcado carácter binacional, reuniendo no solo a residente locales, sino también delegaciones oficiales de Mexico, ya que la nutrida concurrencia se llenó de activistas y familias transformó la vialidad en un espacio de visibilidad y celebración para las diversas identidades de genero y orientaciones sexuales de la comunidad de la diversidad.
Una de las participaciones más relevantes de la jornada fue la del personal del Consulado General de México en Nogales, Arizona, delegación diplomática que acudió a la caminata, encabezados por el cónsul general Marco Moreno Báez, quien sumó el apoyo institucional de la representación mexicana a las demandas de equidad y no discriminación.
Además, el contingente contó con el respaldo y la experiencia de liderazgos sociales procedentes del lado mexicano, ya que dentro de los participantes se encontró el activista Alberto Arias, con un profundo sentido de comunidad y cooperación transfronteriza que históricamente ha caracterizado la lucha por los derechos de la comunidad LGBT+ en la región de ambos Nogales.
El recorrido termino de forma pacífica y contó con el apoyo de la comunidad por medio de sus cláxones en todo su paso, para culminar en las instalaciones de La Línea Art Studio, en donde se contempló la exhibición “Body Language” y se mencionó sobre el avance en la organización civil y la necesidad permanente de defender la dignidad humana de manera conjunta.